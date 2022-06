Projektanti: Situácia na Ukrajine ovplyvní slovenské stavebníctvo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 5. júna (TASR) – Vláda pravdepodobne podľa projektantov nedokáže udržať tempo investovania do prípravy stavieb. Prípravu verejných stavieb môže ohroziť predovšetkým nedostatok peňazí. Zároveň tvrdia, že situácia na Ukrajine môže ovplyvniť slovenské stavebníctvo. Vyplýva to z Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H1/2022 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research s podporou generálneho partnera Považskej cementárne Ladce.Podľa tretiny opýtaných projektových spoločností pravdepodobne vláda nedokáže udržať súčasné tempo investovania do prípravy stavieb. Štvrtina si dokonca myslí, že toto tempo vláda úplne isto neudrží. Opačného názoru je 14 % opýtaných a ďalších 23 % opýtaných sa domnieva, že je tu možnosť, že vláda toto tempo udrží." skonštatoval prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Nepriaznivo podľa neho vyznieva aj porovnanie s verejným stavebníctvom v okolitých štátoch.Podotkol, že intenzita prípravy nových verejných stavieb je nedostatočná. Keďže vláda podľa neho neprijala žiadne opatrenia voči enormnému nárastu stavebných nákladov verejných stavieb, zaznamenávajú aktuálne zrýchľujúci sa pokles tempa výstavby na rozostavaných projektoch. "" dodal Kováčik.Podľa dvoch tretín opýtaných spoločností môže prípravu stavieb ohroziť prevažne nedostatok financií. Ako ďalšie hrozby projektové spoločnosti vnímajú kolaps dodávateľských reťazcov a zdražovanie vstupov alebo nekompetentnosť zadávateľov. Menšia časť sa domnieva, že k ohrozeniu môže dôjsť z dôvodu nedostatku personálnych kapacít v stavebníctve, nedostatku kapacít projektových spoločností, alebo z dôvodu zavádzania zelenej dohody, tzv. Green Dealu. Ďalšie 3 % opýtaných sa tiež domnievajú, že situáciu môžu destabilizovať aj iné dôvody, medzi ktoré patrí "".Situácia na Ukrajine môže mať podľa 57 % opýtaných vplyv na slovenské stavebníctvo. Tretina opýtaných sa domnieva, že táto situácia slovenské stavebníctvo skôr môže ovplyvniť. Opačného názoru je 10 % opýtaných, ktorí si myslia, že táto situácia na slovenské stavebníctvo vplyv pravdepodobne mať nebude. Zostávajúce 2 % opýtaných sa domnievajú, že táto situácia nebude mať žiadny vplyv na slovenské stavebníctvo.Pre 66 % opýtaných projektových spoločností zároveň nepredstavuje odlev pracovnej sily naspäť na Ukrajinu komplikácie. Problémy v tejto súvislosti pociťuje v plnej miere 9 % a čiastočne 7 % opýtaných spoločností. Pre 18 % sú problémy s týmto spojené minimálne.Štvrtina projektových spoločností, ktoré zamestnávajú zamestnancov z Ukrajiny, sa im alebo ich rodinám snaží aktívne pomáhať. Pomoc v tomto smere neposkytuje 77 % opýtaných spoločností, ktoré ukrajinských pracovníkov zamestnávajú.Podľa 44 % opýtaných projektových spoločností zjavne neovplyvní EÚ taxonómia a ESG princípy ich činnosť a ďalších 28 % sa domnieva, že toto na ich činnosť nebude mať úplne iste žiadny dosah. Naopak, 28 % opýtaných si myslí, že toto ich činnosť ovplyvní úplne alebo iba sčasti.