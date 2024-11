Analýza: Situácia nemeckých firiem v SR je stabilná, sú však obavy

Bratislava 7. novembra (TASR) - Situácia nemeckých firiem na Slovensku je stabilná, ale existujú obavy z budúceho vývoja. Podľa nedávneho prieskumu medzi 76 nemeckými spoločnosťami sú najväčšími podnikateľskými rizikami na Slovensku rámcové podmienky hospodárskej politiky, vysoké náklady na pracovnú silu a neistý dopyt. Zároveň klesá ochota investovať do budúcnosti alebo zvyšovať počet zamestnancov. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti BMB Partners za rok 2023 prezentovanej vo štvrtok na tlačovej konferencii Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei).



Spoločnosti z Nemecka majú druhý najvyšší podiel na daňových príjmoch spomedzi 300 najväčších spoločností v SR. "Nemecko naďalej vedie medzi zahraničnými investormi v platení daní a odvodov, jeho podiel v rebríčku Top 300 firiem predstavuje 24 %. Nemecké spoločnosti zaplatili v SR v roku 2023 na daniach 700 miliónov eur, spolu s odvodmi až 1,63 miliardy eur," uviedla Renáta Bláhová z BMB Partners pri prezentácii štúdie Taxparency. Nemecko je podľa jej slov silný, stabilný a najspoľahlivejší zástupca medzi zahraničnými investormi.



Spresnila, že v rebríčku najväčších nefinančných podnikov v SR skončila za minulý rok na prvom mieste nemecká spoločnosť Volkswagen Slovakia. V roku 2023 odviedla celkom na daniach na Slovensku 278,52 milióna eur, z toho na dani z príjmu právnických osôb a na dani z tzv. závislej činnosti 110,18 milióna eur.



Podľa prieskumu AHK World Business Outlook za najväčšie riziko pre hospodársky rozvoj v nasledujúcich 12 mesiacoch považuje až 70 % oslovených nemeckých spoločností politické rámcové podmienky. V roku 2023 považovalo politické podmienky za riziko 53 % firiem. Náklady na prácu považuje v roku 2024 za riziko 66 % respondentov, v roku 2023 to bolo 60 %.



Z tohtoročného prieskumu tiež vyplynulo, že zlepšenie hospodárskeho vývoja v SR najbližší rok očakáva 22 % nemeckých firiem, vlani to bolo 19 %. Zhoršenie hospodárskeho vývoja v najbližších 12 mesiacoch však predpokladá 29 % spoločností, kým pred rokom to bolo 18 % firiem. Rovnakú hospodársku situáciu ako doteraz očakávalo vlani 63 % subjektov, tento rok len 49 %.



Do prieskumu AHK World Business Outlook, ktorý realizovala sieť nemeckých obchodných komôr medzi svojimi členskými firmami, sa na Slovensku zapojilo 76 firiem.