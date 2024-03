Analýza: Slováci aj napriek šetreniu investície do záhrad neznižujú

Bratislava 29. marca (TASR) - Pre mnohých Slovákov je záhradkárčenie obľúbeným relaxom. Na ešte väčšej popularite získala táto činnosť počas pandémie, keď pobyt v záhrade do značnej miery kompenzoval obmedzené možnosti cestovania. Dáta dopytového systému 123dopyt.sk však ukazujú, že obľúbenosť záhradkárčenia ani po skončení pandémie neklesá a ľudia pri tejto záľube zostali.



"Ak rodina potrebuje šetriť na nejakých výdavkoch, najčastejšie hľadá úsporné opatrenia v obmedzení nákupov oblečenia, vzdá sa dovoleniek, zábavy a kultúrnych podujatí, a tiež sa snaží vyhnúť pôžičkám. Napriek tomu však obľúbenosť záhradkárčenia neklesá a Slováci neváhajú do záhrad a ich údržby či úprav priebežne investovať," uviedol Otto Kočí, riaditeľ spoločnosti 123dopyt.sk.



Návrh a realizácia záhrad, jazierka alebo záhradné domčeky, bežná úprava či zavlažovacie systémy sú podľa neho len niektoré z prác, na ktoré Slováci už postupne s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi zháňajú odborníkov. "V súvislosti so zveľaďovaním záhrad registrujeme zvýšený dopyt. Na porovnanie, za prvé tri mesiace tohto roka medziročne vzrástol celkový dopyt po záhradníckych službách o 32 %," spresnil Kočí.



Doplnil, že k najčastejšie vyhľadávaným patria bežné záhradnícke práce, ako je orezávanie stromčekov, oranie záhrady, kosenie trávy, sadenie rastlín alebo iná údržba. "Ukazuje sa, že Slováci nechcú na záhradách šetriť a prenechávajú tieto práce odborníkom, než aby ich riešili svojpomocne," doplnil Kočí.



Poznamenal, že podľa údajov systému 123dopyt.sk vzrástol celkový záujem o záhradnícke práce v roku 2023 o 5 % oproti roku 2022. Je podľa neho však pravdepodobné, že tento rok číslo ešte môže narásť.



Upozornil, že stále viac záhradkárov sa zameriava aj na pestovanie vlastného ovocia a zeleniny, k čomu mnohé domácnosti priviedli aj rastúce ceny. Aj tu však záleží, o akú vekovú kategóriu ide. Mladší radi experimentujú a tak nie je ničím prekvapivým, ak si okrem bežných byliniek pestujú napríklad aj rôzne odrody chilli či hurmikaki.



Dodal, že ďalšími výdavkami v záhrade sú záhradný nábytok a závlahový systém. K záhradným investíciám patrí aj čoraz populárnejšie vybudovanie vlastného bazéna, po ktorom sa za prvé tri mesiace roku 2024 medziročne zvýšil dopyt o 29,2 %.