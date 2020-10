Analýza: Slováci chodia do obchodov menej, košíky však majú plnšie

Bratislava 24. októbra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu mení nákupné správanie Slovákov, do obchodov chodia menej, košíky však majú plnšie. Vyplýva to z analýzy Evy Sadovskej, analytičky Wood & Company.



Ďalšie sprísňovanie opatrení sa môže podľa nej opäť podpísať na znížení počtu realizovaných nákupov. Na druhej strane spotrebitelia realizujú už mesiace väčšie nákupy, respektíve ich nákupné košíky či vozíky sú plnšie.



Priblížila, že podľa údajov Wood & Company Real Estate je realizovaný nákup v priemere o 20 až 25 % väčší ako v období pred pandémiou. Napriek tomu, že zatvorenie kamenných obchodov počas prvej vlny "presmerovalo" časť zákazníkov do online obchodov, mnohí spotrebitelia odložili nákupy na neskôr, keď už boli predajne opäť otvorené.



Pandémia a s ňou súvisiace opatrenia ovplyvnili podľa Sadovskej nielen objem, ale aj obsah nákupných košíkov Slovákov. V prípade potravín, zrejme aj v snahe ušetriť, spotrebitelia preferovali počas uplynulých mesiacov lacnejšie varianty pred tými luxusnejšími.



Sadovská doplnila, že počas uplynulých mesiacov sa z kontaktného sveta dostali zákazníci viac do online sveta. A to aj pri nakupovaní. Aj preto sa objavovala otázka, či kamenné obchody nebudú nahradené internetovými. Ukazuje sa však, že Slovákom práve kontaktný svet chýbal.



Spotrebitelia totiž podľa nej aj pri nakupovaní potrebujú kontakt, ktorý má oveľa viac rozmerov v prípade kamenného obchodu. Čiže nielen fotografiu, cenu, popis či recenziu, ako je to v prípade nakupovania v e-shope. Navyše, tradičné spotrebiteľské správanie Slovákov sa vyznačuje nakupovaním v kamenných obchodoch. A ani niekoľko týždňov, keď boli obchody či nákupné centrá zatvorené, nedokázalo zmeniť úplne ich zvyklosti.



Potvrdzujú to podľa Sadovskej aj údaje Štatistického úradu SR. V prvom polroku 2020 predstavovali tržby maloobchodu mimo predajní, stánkov a trhov (zásielkový predaj, predaj cez internet, podomoví obchodníci, predajné automaty a podobne) 12 % z celkových tržieb maloobchodu. Tento podiel sa teda ani po vypuknutí pandémie výrazne nezvýšil, keďže za posledné desaťročie (2009 až 2019) sa pohyboval v rozpätí 8 až 12 %.



"Predpokladáme teda, že e-commerce nenahradí fyzické prevádzky, ale, naopak, bude i naďalej slúžiť ako dobrý doplnkový nástroj na zvýšenie predaja kamenných obchodov," uviedla Sadovská.



Dodala, že kamenné obchody či nákupné centrá nie sú ohniskami nákazy, a to vďaka prísnym hygienickým opatreniam. "Obchody či nákupné centrá práve vďaka prísnym hygienickým opatreniam neboli zatiaľ identifikované ako ohniská šírenia nákazy," uzavrela analytička Wood & Company.