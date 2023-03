Analýza: Slováci dali vlani za auto z bazára priemerne cez 17.300 eur

Bratislava 10. marca (TASR) - Priemerná cena jazdeného auta, ktoré si vlani kúpili Slováci na úver od spoločnosti Home Credit Slovakia v autobazároch, prekročila hranicu 17.300 eur. Firme medziročne stúplo financovanie nákupov jazdených áut o 60 %. V porovnaní s rokom 2019 ide o 46 % nárast. Spoločnosť o tom informovala v piatok.



Doplnila, že takto kúpené vozidlo v minulom roku sa blížilo k veku sedem rokov a malo najazdených 153.000 kilometrov. Prevažoval naftový pohon, ktorý si vybrali tri štvrtiny kupujúcich. Najvyšší záujem bol o modely značky Škoda pred Volkswagenom a Audi. Pretrváva aj trend nakupovania áut predovšetkým mužmi, ktorí tvoria tri štvrtiny zákazníkov autobazárov.



Ľudia automobil splácajú v priemere 81 mesiacov. Zatiaľ čo v roku 2019 to bolo 76 mesiacov, vyčíslila firma. "Treba pritom myslieť aj na fakt, že nízka mesačná splátka síce môže vyzerať lákavo, no v konečnom dôsledku sa vám nemusí až tak oplatiť. Skúste preto reálne zvážiť svoje finančné možnosti a v prípade, že vám to vychádza, zvoľte si radšej kratšiu dobu splácania pri o niečo vyšších mesačných splátkach," radí ombudsman klientov spoločnosti Miroslav Zborovský.



Ceny nových, ako aj jazdených osobných áut z roka na rok rastú, zhodnotila firma. Dodala, že na to vplýva nielen fakt, že vozidlá sú čoraz viac povinne vybavené modernými bezpečnostnými systémami, no aj problémy automobiliek vo výrobe, a teda aj nedostatok áut na trhu.



Za uplynulý rok priemerná cena jazdeného auta, ktoré si kúpili Slováci na úver v autobazároch, narástla na 17.345 eur. Na porovnanie, v Českej republike to bolo v prepočte viac ako 20.100 eur. Predvlani sa priemerná obstarávacia cena pohybovala na úrovni 14.149 eur a v roku 2019 to bolo 11.884 eur.



Za uplynulé štyri roky je záujem o autá s dieselovým motorom, ktorý tvoril vlani 75 % zo zakúpených ojazdených vozidiel na úver, vyplýva z údajov spoločnosti. Benzínový motor si vybralo 24 % kupujúcich a 1 % si zaobstaralo jazdené auto na elektrifikovaný pohon.



"Evidujeme, že popularita a samotné kupovanie elektromobilov je zatiaľ na nízkej úrovni, či už ide o nové, no aj jazdené autá, ktorých zatiaľ na trhu nie je v ponuke ani zďaleka toľko ako automobilov na konvenčné pohony. Každopádne však v najbližších rokoch očakávame výraznejší nárast záujmu aj o túto kategóriu vozidiel, ktorý bude zrejme rásť hlavne na úkor momentálne stále veľmi obľúbených dieselových áut," uviedol riaditeľ divízie Auto Business spoločnosti Luboš Ondrůj.



Spoločnosť opäť zaznamenala aj takých Slovákov, ktorí obchodujú jazdené auto aj za sumy presahujúce 100.000 eur. Vlani bol najdrahším takto kúpeným vozidlom Mercedes-Benz G 500 za 190.000 eur.