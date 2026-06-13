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Analýza: Slováci od pandémie míňajú viac na potraviny,menej na energie
Najvyšší podiel v spotrebnom koši, ako definuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR výdavky bežnej slovenskej domácnosti, majú potraviny, ktoré z neho aktuálne ukrajujú 18 %.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Slováci od pandémie míňajú viac na potraviny a paradoxne menej na energie. Najvyšší podiel v spotrebnom koši, ako definuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR výdavky bežnej slovenskej domácnosti, majú potraviny, ktoré z neho aktuálne ukrajujú 18 %. Je to o čosi menej než vlani, no stále viac než pred rozbehom pandémie. Uviedol to Michal Lehuta, analytik VÚB banky.
Priblížil, že od predpandemického roka 2019 si na Slovensku upevnili miesto najväčšej spotrebiteľskej položky potraviny. V roku 2019 však výdavky na potraviny tvorili len niečo vyše 15 % priemerných výdavkov meraných spotrebným košom. Potom sa podiel začal zvyšovať, až kulminoval v rokoch 2023 a 2024. K tomuto nárastu prispela aj inflačná vlna v rokoch 2022 až 2023, počas ktorej potraviny na Slovensku zdraželi o takmer 40 %.
Druhou najväčšou položkou míňania Slovákov sú podľa neho energie - elektrina, plyn a ostatné palivá. Paradoxom je, že napriek ich výraznému zdraženiu ešte od roku 2022, keď sa začala vojna Ruska proti Ukrajine, sa ich podiel v spotrebnom koši skôr znížil (aktuálne dosahuje len 8,2 %). Naznačuje to podľa neho, že domácnosti energiami začali viac šetriť, ale aj to, že vláda ich väčšine obyvateľstva stále dotuje.
Dodal, že na tretiu priečku, len tesne za energiami, sa v spotrebnom koši za ostatné roky vyšplhala kategória reštaurácií a ubytovania (8 %), čo môže svedčiť aj o raste obľúbenosti konzumácie pripravených jedál vrátane donášok a znovu aj o náraste ich cien.
Lehuta dodal, že silnou kategóriou slovenského spotrebného koša je tradične aj takzvané imputované nájomné, teda odhad nákladov bývania vo vlastnom. ŠÚ SR takto sleduje reálne výdavky spojené s údržbou a vlastníctvom bývania. Do imputovaného nájomného v slovenskom spotrebnom koši preto padajú položky ako nákup stavebných materiálov na rekonštrukciu, platby za remeselné práce, tovary na údržbu obydlia a platby do fondu prevádzky, údržby a opráv. Imputované nájomné ešte v roku 2024 tvorilo 10,4 % spotrebného koša, aktuálne je to 7,9 %.
Priblížil, že od predpandemického roka 2019 si na Slovensku upevnili miesto najväčšej spotrebiteľskej položky potraviny. V roku 2019 však výdavky na potraviny tvorili len niečo vyše 15 % priemerných výdavkov meraných spotrebným košom. Potom sa podiel začal zvyšovať, až kulminoval v rokoch 2023 a 2024. K tomuto nárastu prispela aj inflačná vlna v rokoch 2022 až 2023, počas ktorej potraviny na Slovensku zdraželi o takmer 40 %.
Druhou najväčšou položkou míňania Slovákov sú podľa neho energie - elektrina, plyn a ostatné palivá. Paradoxom je, že napriek ich výraznému zdraženiu ešte od roku 2022, keď sa začala vojna Ruska proti Ukrajine, sa ich podiel v spotrebnom koši skôr znížil (aktuálne dosahuje len 8,2 %). Naznačuje to podľa neho, že domácnosti energiami začali viac šetriť, ale aj to, že vláda ich väčšine obyvateľstva stále dotuje.
Dodal, že na tretiu priečku, len tesne za energiami, sa v spotrebnom koši za ostatné roky vyšplhala kategória reštaurácií a ubytovania (8 %), čo môže svedčiť aj o raste obľúbenosti konzumácie pripravených jedál vrátane donášok a znovu aj o náraste ich cien.
Lehuta dodal, že silnou kategóriou slovenského spotrebného koša je tradične aj takzvané imputované nájomné, teda odhad nákladov bývania vo vlastnom. ŠÚ SR takto sleduje reálne výdavky spojené s údržbou a vlastníctvom bývania. Do imputovaného nájomného v slovenskom spotrebnom koši preto padajú položky ako nákup stavebných materiálov na rekonštrukciu, platby za remeselné práce, tovary na údržbu obydlia a platby do fondu prevádzky, údržby a opráv. Imputované nájomné ešte v roku 2024 tvorilo 10,4 % spotrebného koša, aktuálne je to 7,9 %.