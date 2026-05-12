Analýza: Slováci podceňujú silu hesiel, volia primitívne kombinácie
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Slováci stále podceňujú silu svojich hesiel a volia si primitívne kombinácie, ktoré hackeri vedia prelomiť za menej než sekundu. Medzi najčastejšie ukradnuté heslá, ktoré sa následne môžu zneužívať, patrili za uplynulý rok číselné kombinácie „123456789“, „66366636“ a krstné mená ako „adamko“, „tomasko“, „patrik“ či populárne „milacik“. Vyplýva to z najnovšej analýzy CRIF Cyber Observatory 2025, ktorá sa zaoberá digitálnou zraniteľnosťou osôb, firiem či rôznych organizácií voči kybernetickým útokom.
Pre zaujímavosť, v roku 2024 v SR dominovali okrem stálice „123456789“ najmä ženské mená „veronika“, „monika“, „dominika“ a tiež „martin“. V susednom Česku sa zase veľkej obľube teší už dva roky po sebe „eliska“ a „maminka“, v rebríčku 2025 pribudol aj „pepicek“ a „slunicko“.
V globálnom hodnotení krajín s najvyšším počtom ukradnutých e-mailových účtov spolu s heslami sa Slovensko umiestnilo na 36. mieste. Medziročne si polepšilo o dve miesta, v 2024 skončilo na 34. mieste.
Česi sú na tom horšie, podľa analýzy CRIF Cyber Observatory skončili v roku 2025 na nelichotivom 14. mieste. Pokiaľ ide o krajiny najviac postihnuté krádežou e-mailov a hesiel, na prvom mieste za rok 2025 sú USA a globálne domény „.com“ a „.net“.
