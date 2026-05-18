Analýza: Slováci strácajú záujem o najlacnejšie ojazdené autá z dovozu
V apríli bolo na Slovensko dovezených 5402 ojazdených vozidiel, najviac v cenovej kategórii od 20.000 do 30.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - V apríli bolo na Slovensko dovezených 5402 ojazdených vozidiel, najviac v cenovej kategórii od 20.000 do 30.000 eur. Táto skupina oproti vlaňajšku posilnila a v súčasnosti tvorí 22 % dovezených áut. Naopak, výrazne ochladol záujem o najlacnejšie autá. Tie s cenou pod 4000 eur tvorili v apríli 6 % dovezených áut a v medziročnom porovnaní ich počet klesol o štvrtinu. Vyplýva to z analýzy, ktorú spoločnosť Aures Holdings pripravila z údajov Ministerstva vnútra SR.
V apríli sa zastavil rast počtu individuálne dovezených vozidiel, ktorý trval od januára tohto roka. V porovnaní s predošlým mesiacom sa doviezlo o 45 vozidiel menej, medziročne išlo o pokles o 136 kusov. Napriek tomu celkový počet dovezených áut za prvé štyri mesiace tohto roku v porovnaní s vlaňajškom mierne stúpol z 19.336 na 20.196.
Veľký medziročný rast zaznamenala kategória vozidiel vo veku do dvoch rokov, v ktorej ich počet stúpol o viac ako tretinu. Najvýraznejšie pribudlo áut s nájazdom od 5000 do 50.000 kilometrov, oproti vlaňajšku takmer o 90 %. Najpočetnejšia je skupina od 50.000 do 100.000 kilometrov, ktorá si medziročne polepšila o 55 % a dostala sa na hranicu 1200 kusov.
Naopak, prudko klesal dovoz starších a viac opotrebovaných vozidiel. Počet individuálne dovezených áut s nájazdom nad 250.000 kilometrov sa medziročne prepadol o 48 %, pokles o 35 % zaznamenali vozidlá s nájazdom od 200.000 do 250.000 kilometrov. Čoraz väčšej obľube sa, naopak, tešia automobily s pohonom 4x4, ktoré majú už 43-percentný podiel. Automatickú prevodovku malo 58 % dovezených áut.
„Podrobné štatistiky za apríl ukazujú postupný a nezvratný trend, že Slováci čoraz viac odmietajú prestarnuté autá so státisícami najazdených kilometrov a, naopak, túžia po mladších a zachovalých automobiloch s maximálne pár desiatkami tisíc kilometrov, v dobrom technickom stave a so slušnou výbavou,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka Aures Holdings, prevádzkovateľa autocentier AAA Auto a Mototechna.
V apríli 2026 zostalo najvýznamnejšou krajinou pôvodu dovezených áut Nemecko, odkiaľ prišlo 2202 vozidiel. Nasledovali Rakúsko (750), Česko (630) a Taliansko (483). Silnú pozíciu si udržali aj Belgicko a Francúzsko. Výraznejšie sa medziročne oslabil dovoz áut zo susedného Maďarska a, naopak, významnejšie rástol import z Holandska.
Z pohľadu karosérií medzi dovážanými vozidlami dominujú kombi, nasledujú hatchbacky, MPV, sedany a SUV. Pozíciu dlhodobo najobľúbenejšieho dováženého modelu si udržala Škoda Octavia aj napriek tomu, že jej dovozy medziročne klesli až o pätinu. Mierny úbytok evidovali aj ďalšie tradične silné modely ako Škoda Superb či Volkswagen Passat. Naopak, do prvej desiatky sa dostala Tesla Model 3 alebo Cupra Formentor.
