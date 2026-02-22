< sekcia Ekonomika
ANALÝZA: Slováci upúšťajú od tradičných cestovateľských destinácií
Cestovateľský kalendár na rok 2026 je v znamení strategického plánovania.
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Slovenskí cestovatelia čoraz častejšie hľadajú únik z davov a namiesto tradičných destinácií volia ich menej známe, no atmosférou identické „dvojičky“. Španielska Barcelona si udržiava stabilne vysoký záujem s nárastom rezervácií cez 20 %, no Valencia sa stala vlani skokanom v popularite s rastom o 66 %, ukazujú najnovšie analýzy spoločnosti Kiwi.com.
„Podobný scenár sledujeme aj pri iných destináciách, kde sa do popredia tlačia miesta ako albánska Tirana s nárastom o 17,8 % či talianska Bologna, ktorá zaznamenala skok o 34,4 %,“ približuje PR manažérka Kiwi.com Daniela Chovancová. Tieto mestá sú podľa nej ideálne „duplikáty“ pre taliansky temperament či balkánsku pohostinnosť s výhodnejším pomerom ceny a kvality.
Tento trend podľa spoločnosti reflektuje nielen snahu o finančnú úsporu, ale aj túžbu po intímnejšom zážitku z cestovania. Medziročne sa tiež zvýšil celkový počet slovenských cestujúcich zhruba o 38 %. Dáta zo začiatku roka 2026 naznačujú, že záujem o alternatívy sa zintenzívňuje.
Absolútnym fenoménom sa podľa Kiwi.com stala čiernohorská Podgorica, ktorá začiatkom februára zaznamenala takmer päťnásobný nárast vyhľadávaní o 439 % nad priemerom. Tento záujem o Podgoricu ako vstupnú bránu k cenovo dostupnému Jadranu ukazuje, že slovenský cestovateľ už nečaká na hlavnú sezónu a aktívne vyhľadáva netradičné destinácie.
„Podobný záujem sme zaznamenali aj pri uzbeckom Samarkande, kde vyhľadávania na začiatku januára vyskočili o 399 %, čo potvrdzuje rastúcu odvahu Slovákov objavovať exotiku mimo vychodených trás,“ potvrdzuje Chovancová.
Cestovateľský kalendár na rok 2026 je v znamení strategického plánovania. Tirana si buduje pozíciu víkendového favorita so stabilnými špičkami vyhľadávania počas sobôt a nedieľ s rastom o 61 % oproti bežným dňom.
Trendom nie je len vyhýbanie sa davom, ide o nový životný štýl cestovania. Menej navštevované miesta často ponúkajú lacnejšie letenky, ubytovanie a služby. Práve dostupnosť krátkych letov a nízkonákladových spojení umožňuje ľahšie objavovanie nových miest bez vysokých nákladov na dovolenku. „Cestovanie sa mení. Už nejde len o to vidieť svet, ale o to prežiť ho naplno,“ dodáva Chovancová.
Kiwi.com pôsobí v oblasti cestovných technológií, so sídlom v Českej republike a zamestnancami aj na Slovensku.
