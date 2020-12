ANALÝZA: Slováci v obchodoch každoročne najviac míňajú v decembri

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 5. decembra (TASR) - December je každoročne mesiacom, keď Slováci nakupujú najviac. Decembrové tržby obchodníkov sú tak o desiatky percent vyššie ako počas iných mesiacov roka. Vyplýva to z analýzy Evy Sadovskej, analytičky Wood & Company.Dôvodom sú podľa nej vianočné sviatky a s nimi spojené nákupy potravín na štedrovečerný stôl alebo darčekov pod vianočný stromček. Obchodníci tak v decembri utŕžia až o 10 až 40 % viac ako počas iných mesiacov roka. Decembrové tržby maloobchodu zvyknú tvoriť až desatinu z celoročných tržieb.Poznamenala, že väčšina Slovákov realizuje nákupy počas decembra, niektorí aj na poslednú chvíľu. Nájdu sa však i takí, ktorí začínajú s vianočnými prípravami v predstihu. Posledný štvrťrok je tak z pohľadu maloobchodu jednoznačne najsilnejším obdobím roka. Počas štvrtého kvartálu predstavujú tržby maloobchodu až 27 % z celoročných tržieb. Ostatné štvrťroky si z celkových tržieb zvyknú ukrojiť podiel na úrovni 23 až 25 %, vyplynulo to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.Nadpriemerné tržby počas posledného štvrťroka podľa Sadovskej zaznamenávajú takmer všetky oblasti maloobchodu. Záver roka prináša vyššie tržby predajcom elektroniky, elektrotechniky, nábytku, hračiek, športových potrieb, ale aj kozmetiky, oblečenia a v neposlednom rade potravín a nápojov. Vyššie tržby zvyknú zaznamenávať aj predajcovia v stánkoch a na trhoch. Na svoje si v závere roka prichádzajú aj e-shopy.Uviedla, že v súčasnosti majú Slováci oveľa viac možností, kde a ako nakupovať. V roku 2018 predstavovala predajná plocha obchodov takmer 3,7 milióna štvorcových metrov (m2). Na jedného Slováka tak pripadá približne 0,68 m2 z plochy obchodu. Za posledné desaťročie sa tak plocha obchodov zväčšila až o približne 60 %.Upozornila, že podľa údajov ŠÚ SR boli ceny potravín a nealkoholických nápojov v októbri 2020 medziročne vyššie o 1 %. Drahšie ako pred rokom bolo najmä mäso, a to o vyše 5 %. Naopak, ovocie a zelenina v priemere zlacneli o –2,7 % a –4,8 %. "Odhadujeme, že za tohtoročný predvianočný nákup potravín zaplatí slovenská domácnosť asi o 1 až 2 % viac ako vlani," podčiarkla.Z darčekov, ktoré Slováci najčastejšie nakupujú pre svojich blízkych, sú podľa analýzy aktuálne drahšie ako pred rokom najmä šperky (o 11,5 %) a hodinky (o 3,3 %). Za oblečenie, obuv, hračky či výrobky pre domácich miláčikov si aktuálne oproti vlaňajšku priplácame maximálne do 1 %. "Lacnejšie nás vychádzajú fotoaparáty (o –4,8 %), počítače (o -2 %), ale aj športové vybavenie, a to o –1,8 %," poznamenala analytička.Podľa analýzy pandémia a s ňou súvisiace opatrenia ovplyvnili nákupné správanie Slovákov. "Hoci realizujeme menej nákupov, naše nákupné vozíky či košíky sú plnšie, a to v priemere o 20 až 25 %. Pandémia a s ňou súvisiace opatrenia ovplyvnili nielen objem, ale aj obsah našich nákupných košíkov. V prípade potravín, zrejme aj v snahe ušetriť, spotrebitelia preferovali počas uplynulých mesiacov lacnejšie varianty pred tými luxusnejšími," spresnila.Dodala, že vzhľadom na vývoj v uplynulých mesiacoch možno takmer s určitosťou predpokladať opakovanie trendu 'menej nákupov – plnšie košíky'. Rovnako, obzvlášť v prihraničných oblastiach, môže aktuálna situácia priniesť pozitívny impulz pre majiteľov obchodov. Ľudia, ktorí štandardne nakupovali vianočný tovar v Poľsku, v Maďarsku, v ČR či v Rakúsku, tento rok zrejme uprednostnia obchody na Slovensku a to môžu obchodníci paradoxne pocítiť pozitívne na svojich tržbách.