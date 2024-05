Analýza: Slováci v roku 2024 výrazne zvyšujú svoje úspory

Bratislava 4. mája (TASR) - Slovenské domácnosti v tomto roku výrazne zvyšujú svoje úspory. Celkový objem vkladov domácností v bankách v januári a februári 2024 medziročne vzrástol o 3,5 %, respektíve takmer o 4 %. Pritom ešte v septembri 2023 úspory domácností medziročne klesali. Najnovšie údaje tak potvrdili zistenia brokerskej spoločnosti Ozios, v ktorom dve tretiny slovenských domácností uviedli, že v tomto roku plánujú viac sporiť.



"Doterajšie údaje Národnej banky Slovenska (NBS) za úvodné mesiace tohto roka predsavzatie Slovákov viac sporiť potvrdzujú. Ukazujú tiež, že veľkou motiváciou sú priaznivé úrokové sadzby, ktoré v prípade bankových vkladov výrazne rástli počas celého minulého roka," uviedol analytik spoločnosti Ozios Adam Austera.



Z údajov NBS vyplýva podľa neho aj zmena časovej štruktúry vkladov. Kým objem termínovaných vkladov s výpovednou lehotou do troch mesiacov medziročne výrazne klesol (vo februári o viac ako 46 %), objem termínovaných vkladov s dvojročnou výpovednou lehotou prudko vzrástol (vo februári o 50,7 %).



Zároveň podľa neho prišlo k poklesu tempa rastu vkladov s výpovednou lehotou dlhšou ako dva roky (v januári medziročný rast o 13,5 % a vo februári len o 7,1 %) a k faktickej stagnácii vkladov na bežných bankových účtoch.



Úroková sadzba je podľa analytika s najväčšou pravdepodobnosťou hlavným faktorom toho, ako slovenské domácnosti menia časovú štruktúru svojich bankových vkladov. Ďalší vývoj bude závisieť od úrokovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB). Tá zatiaľ ponecháva svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 4,5 %, kde ju naposledy zvýšila v septembri minulého roka. Vzhľadom na návrat miery inflácie v eurozóne k jej cieľovej hodnote dvoch percent budú úrokové sadzby ECB už len klesať. Otázkou je odkedy a ako rýchlo.



"Ak by k výraznejšiemu poklesu došlo už počas tohto roka, možno očakávať, že značná časť Slovákov sa v snahe kompenzovať minulú infláciu zameria na presun úspor z bánk do výnosnejších, ale aj rizikovejších aktív. To však ukáže až čas," dodal Austera.



Ozios je spoločnosť zameraná na poskytovanie komplexných investičných služieb. Ozios taktiež podporuje investičnú gramotnosť a poskytuje širokej verejnosti vzdelávacie programy.