Analýza: Slováci vlastnia v Česku vyše 15.000 spoločností

Bratislava 22. mája (TASR) - Česká republika je pre slovenských podnikateľov stále lákavou krajinou. Podľa najnovších dát poradensko-analytickej spoločnosti Dun & Bradstreet (D&B) vlastnia Slováci podiel v 15.251 tamojších firmách, pričom v roku 2022 kúpili 499 z celkového počtu. Držia si tak prvenstvo v počte najčastejších zahraničných vlastníkov českých firiem už od roku 2020, keď sa dostali pred ukrajinských a ruských podnikateľov.



"Aj napriek tomu v minulom roku svoje podnikanie v Českej republike posilňovali najmä podnikatelia z Ukrajiny. Zo skúseností vieme, že Ukrajinci kupujú zväčša mikrofirmy. Z našich dát vyplýva, že ukrajinskí podnikatelia vstúpili do 676 českých firiem, no objem ovládnutého kapitálu je šesťkrát nižší než v prípade 499 firiem, ktoré prešli do slovenských rúk," spresnila Petra Štěpánová, analytička D&B. V súčasnosti pritom do top trojice vlastníkov spoločností u našich susedov patria Ukrajinci s 12.764 spoločnosťami a Rusi s počtom 10.725 firiem.



Na Slovensku sú rovnako najčastejším zahraničným vlastníkom domácich spoločností Česi, pričom Slováci vlastnia v Českej republike viac spoločností než Česi na Slovensku. "Českí podnikatelia aktuálne na slovenskom trhu vlastnia 13.838 firiem s celkovým kapitálom 2,6 miliardy eur," doplnila dáta Štěpánová.