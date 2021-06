ANALÝZA: Slovák skonzumuje 32 kilogramov cukru ročne, jeho cena rastie

Bratislava 19. júna (TASR) - Priemerný Slovák skonzumuje ročne 32 kilogramov (kg) cukru, ktorého spotreba aj cena rastie. Uviedla to v analýze Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.



Spresnila, že celková spotreba cukru a výrobkov z neho sa podľa Štatistického úradu SR dlhé roky držala na približne rovnakých hodnotách, avšak od roku 2018 sa začala mierne zvyšovať. Spotreba cukru a výrobkov z cukru sa podľa posledných údajov z roku 2019 zvýšila oproti predošlému roku o 0,5 kg, čo predstavuje zvýšenie o 1,6 %.



Poznamenala, že v rámci výrobkov obsahujúcich cukor sa zvýšila spotreba kakaových výrobkov o 0,9 kg a naopak spotreba nečokoládových cukroviniek sa znížila o 0,2 kg. Zo štátov strednej Európy vysokú spotrebu cukru na obyvateľa má Poľsko, a to viac ako 40 kg. V Nemecku bola spotreba takmer 35 kg, v Česku a Rakúsku sa na obyvateľa spotrebuje ročne 33 kg cukru.



"Pod vyššiu spotrebu cukru na Slovensku sa podpisuje aj vyššia spotreba sladených nealkoholických nápojov. Ich spotreba sa u nás za posledných 20 rokov strojnásobila, zo 42 litrov na obyvateľa v roku 1998 až na aktuálnych 112 litrov. Nakoľko vlani sme mali prevažnú časť roka zatvorené prevádzky verejného stravovania, očakávame, že sa to podpíše aj pod mierne nižšiu spotrebu sladených nápojov. Tie si totiž do značnej miery doprajeme najmä v reštauráciách či iných stravovacích podnikoch," povedala Buchláková.



Zdôraznila, že problémom podľa Svetovej zdravotníckej organizácie pri vyššej konzumácii cukru sú následné vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť v krajine. Vyššia konzumácia cukru totiž v mnohých prípadoch končí obezitou, ktorá slovenské zdravotníctvo zaťažuje ročne sumou od 90 do 250 miliónov eur. Ekonomické odhady však rátajú aj s nepriamymi nákladmi na liečbu pridružených ochorení, ktoré môžu náklady na zdravotnú starostlivosť predražiť o ďalších 220 miliónov eur, čo po konečnom spočítaní predstavuje 20 % celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť v krajine.



Upozornila, že spotreba cukru v SR síce rastie, avšak stúpa aj jeho cena. "Cena cukru na svetových komoditných trhoch už niekoľko týždňov rastie, postupne sa to prejavuje aj na pultoch slovenských obchodov. Kilogram kryštálového cukru sa predáva v obchodoch za priemernú cenu 0,74 eura. Atakovať by však mohla hodnotu z roku 2017, kedy sa dostala na úroveň 0,86 eura. Dôvodom nárastu ceny cukru sú obavy z horších úrod v EÚ, Rusku a Thajsku," dodala.