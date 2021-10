Analýza: Slovenská ekonomika odoláva tretej vlne pandémie

Bratislava 26. októbra (TASR) - Výkon slovenskej ekonomiky je v tretej vlne pandémie nového koronavírusu stabilný a odolnejší v porovnaní s druhou vlnou. Súkromná spotreba rastie a trh práce zatiaľ neprichádza o pracovné miesta, hoci dopyt po práci slabne. Vyplýva to z aktuálneho monitoru ekonomiky Inštitútu finančnej politiky (IFP).



„Frekvencia práce z domu zatiaľ výraznejšie nenarástla, čo znamená, že ľudia sa stále pohybujú mimo svojich bydlísk. To má pozitívny vplyv na súkromnú spotrebu. Priaznivý vývoj spotreby domácností potvrdzujú tržby eKasy v maloobchodných prevádzkach, ktoré boli za prvých 20 dní októbra vyššie o 9,4 % relatívne k rovnakému obdobiu vlani,“ uviedli analytici IFP. V porovnaní s minulým rokom sa darí aj pohostinstvám, kde sú tržby vyššie medziročne o 32 %.



Stabilný je aj trh práce, hoci dopyt po práci slabne. Regionálne rozdiely v opatreniach podľa COVID automatu sa však podľa analytikov zatiaľ neodrážajú v rozdielnej tvorbe pracovných miest medzi regiónmi. „Slabnúci dopyt meraný nižším odtokom do zamestnanosti je teda skôr výsledkom globálnych faktorov než domácej epidemiologickej situácie,“ uviedol IFP.



Ponuka práce je len mierne pod úrovňou predkrízových rokov. Vyhľadávanie slova "profesia" je približne podobné ako pred rokom 2020. To podľa IFP signalizuje, že ľudia nemusia mať výrazný problém nájsť si prácu, čo sa v posledných mesiacoch odrazilo na klesajúcej miere nezamestnanosti.



Oživenie ekonomickej aktivity ukazuje aj údaj o počte najazdených kilometrov nákladnej dopravy. Ten je aktuálne vyšší ako v predkrízovom roku 2019. Mierny rast na úrovni do piatich percent v porovnaní s priemerom rokov 2016 - 2019 zaznamenala aj spotreba elektrickej energie.