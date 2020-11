Slovenskej Generácii Z chýba dôraz na samostatné riešenie problémov

Bratislava 2. novembra (TASR) – Mladí Slováci vo veku od 15 do 23 rokov sa s pojmom inovácia stretávajú, ale nechápu jej význam pre hospodárstvo a spoločnosť. Slovenskej "Generácii Z" chýba väčší dôraz na samostatné riešenia problémov, tvorbu nápadov a ich prezentáciu. Problémom je okrem iného nedostatočný dialóg a absentujúca spätná väzba. Vyplýva to z dokumentu Generácia Z z dielne analytickej jednotky národného projektu inovujme.sk.



"Študentov sa málokto pýta na ich nápady, málokto ich počúva a takmer vôbec nie sú v kreatívnych riešeniach podporovaní," priblížil identifikované nedostatky generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Peter Blaškovitš. Výsledkom je podľa neho slabá sebadôvera, nedostatočné prezentačné zručnosti a chýbajúca schopnosť argumentovať. "Ak máme budúcnosť krajiny budovať na vzdelanostnej ekonomike, inovácie a ich význam by sa mali stať hlavnou témou na školách," dodal Blaškovitš.



Zo študentov, ktorí sa na prieskume zúčastnili, si pritom viac ako polovica myslí, že má dobrú až výbornú fantáziu. Okrem toho skoro dve tretiny študentov vedia usilovne pracovať na zaujímavých úlohách, v ktorých vidia zmysel. Kombinácia kreativity, vytrvalosti a cieľavedomosti vo všeobecnosti charakterizuje úspešných inovátorov.



Podkladom pre dokument boli dáta získané na inovačných workshopoch na školách, ktoré projekt inovujme.sk organizujú už štvrtý rok. Workshopy absolvovalo viac ako tritisíc študentov stredných a vysokých škôl.