Analýza: Slovenskí investori obľubujú akcie spojené s elektromobilitou

Bratislava 14. apríla (TASR) – Slovenskí investori majú v obľube akcie spojené s elektromobilitou. Je to zrejmé aj z ich obchodov s akciami v prvom štvrťroku na platforme Saxo Bank. Najobľúbenejšou spoločnosťou bola automobilka NIO a na tretej priečke sa umiestnila Tesla.



Akciový analytik Saxo Bank Peter Garnry priblížil, že NIO je čínskym výrobcom elektromobilov pre masy. Medzi najpopulárnejšie akcie Slovákov sa na druhom mieste zaradil Apple. Aj Tesla sa podľa analytika teší medzi Slovákmi obľube. "Spoločnosť úspešne bojuje s problémami s produkciou. V prvom štvrťroku sa jej podarilo vyrobiť 170.000 nových vozidiel, čo bolo nad očakávaniami analytikov. Akcie spoločnosti preto prudko rastú," priblížil. Zároveň však dodal, že spoločnosť bojuje aj so silnou konkurenciou.



Globálne akcie pokračovali aj v prvom štvrťroku tohto roka v rýchlom raste. Analytik však upozornil, že na trhu bola naďalej prítomná volatilita, čo sa prejavilo najmä pri niektorých špekulatívnych obchodoch zo začiatku roka.



"Podľa nášho názoru v nadchádzajúcom reflačnom prostredí by mali investori zvýšiť svoju expozíciu voči komoditnému sektoru a vysoko kvalitným spoločnostiam s nízkou zadlženosťou. Rastúce úrokové sadzby pravdepodobne ovplyvnia aj hodnotu akcií smerom nadol v najšpekulatívnejších segmentoch rastu, ako je e-obchod, herný segment, zelená transformácia a akcie liekov novej generácie," skonštatoval analytik.