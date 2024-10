Analýza: SR je na dne regiónu CEE v lákaní zahraničných investícií

Bratislava 7. októbra (TASR) - Slovensko sa za posledných desať rokov prepadlo na dno krajín regiónu strednej a východnej Európy (CEE) v schopnosti lákania zahraničných investícií. V priemere do krajiny pritiekol nový zahraničný kapitál na úrovni jedného percenta hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Vyplýva to z analýzy UniCredit Bank, o ktorej v pondelok informoval analytik banky Ľubomír Koršňák.



"Na rozdiel od krajín regiónu, ktoré nie sú členmi EÚ a ktorých ekonomiky sú často menej výkonné, sa prílev zahraničných investícií do regiónu CEE-EÚ posledné roky prevažne spomaľoval," uviedla banka s tým, že dôvodom spomalenia môže byť napríklad aj nižšia atraktivita regiónu pre zahraničných investorov.



Z analýzy vyplýva, že zatiaľ čo Slovensko získalo zahraničný kapitál na úrovni jedného percenta HDP ročne, krajiny regiónu CEE v priemere až na úrovni 2,5 % HDP. Z toho krajiny, ktoré sú členmi EÚ, 2,4 % HDP a krajiny Balkánu, ktoré nie sú členmi EÚ, až 4,2 % HDP. Podpriemerný prílev zahraničných investícií zaznamenalo Slovensko podľa banky najmä v rokoch 2014 až 2018, a to na úrovni 0,5 % HDP ročne. "V posledných piatich rokoch sa prílev zahraničných investícií jemne zrýchlil, stále však dosahoval v priemere len 1,3 % HDP," dodala banka.



Napriek niekoľkým veľkým ohláseným investičným projektom v najbližších rokoch, akou je napríklad investícia do piatej automobilky v krajine Volvo, banka výraznejšie oživenie prílevu zahraničných investícií na Slovensko neočakáva. Atraktivitu krajiny v očiach zahraničných investorov podľa nej znižujú štrukturálne problémy ekonomiky, ale aj nevhodne nastavené verejné politiky.



"Nevyhnutná konsolidácia verejných financií, respektíve jej forma, pritom bude atraktivitu Slovenska v očiach zahraničných investorov len ďalej znižovať. Jej štruktúra totiž vytvára dodatočné náklady pre podnikateľský sektor, i na úkor vyšších výdavkov štátu a vyšších sociálnych transferov," objasnila banka.



Slovensko podľa analýzy nepatrí k najatraktívnejším krajinám regiónu ani z pohľadu návratnosti investovaného kapitálu. Štatistiky bežného účtu naznačujú, že výnosnosť zahraničného kapitálu investovaného na Slovensku patrí k tým nižším v rámci regiónu. Pohybuje sa na úrovni asi ôsmich percent ročne, zatiaľ čo v priemere v regióne presahuje desať percent.