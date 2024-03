Analýza: Slovensko má najdrahší benzín spomedzi okolitých krajín EÚ

Bratislava 28. marca (TASR) - Slovensko má najdrahší benzín spomedzi susedných krajín Európskej únie (EÚ). V medzitýždňovom porovnaní ceny benzínu na Slovensku zaznamenali najvyšší percentuálny skok v strednej Európe v porovnaní so susednými Rakúskom, Českou republikou, Poľskom a Maďarskom. Upozornil na to analytik ČSOB Marek Gábriš v súvislosti s nárastom cien pohonných látok, o ktorom vo štvrtok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Na Slovensku je momentálne najdrahší benzín 95 spomedzi susediacich krajín EÚ. Zároveň zaznamenali domáce palivá najvyšší medzitýždenný percentuálny skok v strednej Európe. Cena 95-oktánového benzínu je v porovnaní s Českom a Poľskom o +7,3 % vyššia. Ceny sú vyššie aj v porovnaní s Maďarskom (o +4,5 %) a Rakúskom (o +1,6 %)," zhodnotil Gábriš.



ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že ceny pohonných látok v 12. týždni zdraželi približne o tri centy za liter. Ceny oboch druhov benzínov sú najvyššie za posledných 20 týždňov, cena nafty dosiahla svoje maximum za posledné štyri týždne.



Gábriš upozornil, že ceny sú vysoko aj v porovnaní s dlhodobým priemerom. "Najpredávanejší benzín 95 je asi 24 % nad svojím dlhodobým priemerom a nafta dokonca 28 %. Medziročne sú ceny benzínov vyššie zhruba o 10 %," uviedol analytik.



Pri cenách nafty je podľa analytika situácia rôznorodejšia. Na Slovensku je jej cena vyššia o 4,6 % oproti Českej republike a približne o 1,5 % oproti Poľsku. Drahšia nafta ako na Slovensku je však v Maďarsku a Rakúsku. "Za lacnejším tankovaním sa tak, berúc do úvahy priemernú spotrebu, oplatí cestovať desiatky kilometrov," zhodnotil Gábriš.