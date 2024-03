Analýza: Slovensko má nízky podiel ľudí pracujúcich vo vede

Bratislava 7. marca (TASR) - Jedným z dôsledkov nevyužitia plného potenciálu žien je aj ich nižšia pracovná účasť vo vede a technológiách. Slovensko má celkovo druhý najnižší podiel ľudí pracujúcich v tejto oblasti v Európskej únii (EÚ), a to sa týka aj podielu žien. Viac žien vo vede pritom podporí ekonomický rast a zníži platovú nerovnosť, upozornil pri príležitosti piatkového (8.3.) Medzinárodného dňa žien analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



Percentuálny podiel vedcov a technológov na celkovej pracovnej sile na Slovensku bol podľa Eurostatu v roku 2022 na úrovni 5,3 %, z toho 3,3 % pripadalo na mužov a 2 % na ženy. V celej EÚ bol priemer 8,6 %, z toho podiel mužov bol 5,1 % a žien 3,5 %. Najvyšší podiel ľudí pracuje vo vede a technológiách vo Švédsku, a to 15,4 %. Pomerovo menej ľudí ako v SR v tejto oblasti pracuje iba v Taliansku (4,6 %).



"Nakoľko je náš biznis model založený na lacnej a kvalitnej pracovnej sile z veľkej časti vyčerpaný, bude práve vyššia participácia pracujúcich vo vede a výskume kľúčová v posunutí sa ku znalostnej ekonomike," zdôraznil Kočiš.



Zároveň upozornil, že Slovensko sa aj v oblasti zastúpenia žien v senior manažmente drží pod priemerom EÚ. V roku 2023 obsadili iba štvrtinu týchto pozícií, priemer za celú úniu bol 33,8 %. Za uplynulých 10 rokov sa však tento ukazovateľ v SR zlepšil o sedem percentuálnych bodov (p. b.). Lídrom rebríčka je Francúzsko, kde sedí v senior manažmente takmer polovica žien (46 %). Na opačnej strane sa nachádzajú Cyprus a Maďarsko, kde je ich zastúpenie vo vysokých pozíciách iba na úrovni 10 % a menej.



Podľa analytika je pritom dôležité, aby mali ženy rovnaké možnosti ako muži v dosahovaní vysokých pracovných pozícií. Ide aj o jeden z čiastkových ukazovateľov v rámci cieľov udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov (OSN). "Ženy môžu prinášať do vedenia spoločností odlišné perspektívy, skúsenosti a schopnosti. Ich zastúpenie v senior manažmente môže bezpochyby podporiť rozmanitosť myšlienok a rozhodnutí, čo môže viesť k lepším výsledkom a inováciám. Okrem toho zvyšuje zastúpenie žien v manažmente dôležitosť zohľadňovania hlasov žien a potrieb v rozhodovacích procesoch," doplnil Kočiš.