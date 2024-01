Analýza: Slovensko má potenciál zvýšiť podiel cestovného ruchu na HDP

Bratislava 19. januára (TASR) - Slovensko má v porovnaní s okolitými krajinami V4 najnižší podiel cestovného ruchu na hrubom domácom produkte (HDP). Nápomocné pri zvýšení podielu cestovného ruchu na slovenskej ekonomike by mohlo byť nové ministerstvo cestovného ruchu. Uviedol to analytik 365.bank Tomáš Boháček, ktorý sa na vývoj domáceho cestovného ruchu pozrel v kontexte nadchádzajúceho Svetového pohára (SP) v zjazdovom lyžovaní v Jasnej.



Cestovný ruch podľa údajov analytika tvorí na Slovensku v súčasnosti približne 1,4 % HDP. V susednej Českej republike tvorí cestovný ruch štyri percentá HDP, v Poľsku 5,2 % a v Maďarsku 6,3 %. "Slovensko má teda potenciál zvýšiť podiel cestovného ruchu na svojej ekonomike, čo by mohlo stimulovať zníženie regionálnych disproporcií. Aj to je jeden z dôvodov, prečo by samostatné ministerstvo cestovného ruchu mohlo byť nápomocné," uviedol Boháček.



V kontexte cestovného ruchu je Svetový pohár v Jasnej podľa analytika významným ekonomickým a spoločenským impulzom nielen pre Liptov, ale aj pre obyvateľov celého Slovenska. Boháček vypočítal, že spomínané lyžiarske podujatie by malo regiónu za dva dni jeho trvania priniesť 5,32 milióna eur. "Ak by sme predpokladali, že bez podpory štátu by sa SP nemohol uskutočniť, tak efektivita štátnej dotácie v tejto oblasti by vyvolala až šesťnásobok konečného výstupu," uviedol.



Spresnil, že organizácia Svetového pohára v Jasnej si podľa organizátorov vyžiada približne 3,8 milióna eur. Z toho štátna dotácia tvorí 20 % a vyše dvoch tretín tvoria sponzorské zdroje a tržby z predaja vstupeniek.



Boháček sa v analýze pozrel aj na návštevnosť v ubytovacích zariadeniach na Slovensku. Tá podľa štatistického reportu v novembri 2023 vykázala najlepší výsledok za posledné štyri roky. Ako doplnil, hoci návštevnosť medziročne vzrástla o deväť percent, stále bola o pätinu nižšia ako v roku 2019.



Hoci pre vývoj slovenskej ekonomiky sú podstatnejšie iné odvetvia, analýza ukazuje, že pri regionálnom pohľade má cestovný ruch ešte stále nepokrytý potenciál. "Prírodné bohatstvo nám v tomto úsilí výrazne pomáha a zváženie zavedenia ucelenej koncepcie rozvoja, vzdelávania a využitia synergií je rozhodne krok, ktorý má ekonomický zmysel," priblížil Boháček s tým, že potenciál vyťažiť z koncepcie cestovného ruchu čo najviac by mal byť uskutočnený ekologicky udržateľným spôsobom.