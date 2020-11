ANALÝZA: So štátom aktuálne obchoduje takmer 21.000 firiem

Bratislava 25. novembra (TASR) - So štátnymi inštitúciami či inými subjektmi verejného sektora v súčasnosti obchoduje 20.944 firiem. Najviac partnerov verejného sektora pochádza z farmaceutickej oblasti, výstavby budov a poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia. V takmer 80 % prípadov (16.722) ide o spoločnosti s ručením obmedzeným, vyplýva z aktuálnej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode. Od konca minulého roka, keď počet firiem spolupracujúcich so štátom Bisnode analyzovala prvýkrát, sa ich počet zvýšil o viac ako dvetisíc.



"Najväčšie zastúpenie majú partneri z Bratislavského kraja, a to (5632), Košického kraja (2865) a Žilinského kraja (2490), najmenej z Trnavského kraja (1553). Z databázy ďalej vyplýva, že štát obchoduje najčastejšie s firmami, ktoré dosahujú obrat do jedného milióna eur (12.769)," priblížila analytička Bisnode Petra Štěpánová. Biznis so štátom podľa analýzy robí okrem spoločností s ručením obmedzeným aj 1595 akciových spoločností a 1357 fyzických osôb.



Podľa zákona o registri partnerov verejného sektora môže štát uzatvárať zmluvy iba so spoločnosťami zapísanými v registri. Jeho podstatou je zamedzenie obchodovania štátnych firiem so schránkovými spoločnosťami s neznámymi vlastníkmi. Firmy pri zápise musia priznať celú vlastnícku štruktúru, a to vrátane konečného užívateľa výhod – teda konečného majiteľa spoločnosti. "Zápis do registra vykonáva oprávnená osoba, ktorej povinnosťou je riadna identifikácia konečného užívateľa výhod minimálne jedenkrát ročne, a to ku koncu kalendárneho roka," dodala Štěpánová.