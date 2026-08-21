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Analýza: Spomaleniu rastu cien bývania bráni vysoký objem úverov
Ak by úrokové sadzby pokračovali v raste, mohli by postupne ovplyvniť dostupnosť bývania aj ďalší vývoj cien.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Vysoký objem úverov na bývanie je jedným z faktorov, ktorý naďalej pôsobí proti výraznejšiemu spomaleniu rastu cien nehnuteľností. Ak by úrokové sadzby pokračovali v raste, mohli by postupne ovplyvniť dostupnosť bývania aj ďalší vývoj cien. Výraznejší útlm financovania zatiaľ nevidieť, uviedol ekonomický analytik Tatra banky Adam Babinec v súvislosti s vývojom cien nehnuteľností na bývanie v druhom štvrťroku 2026.
„Kým rast cien nehnuteľností spomaľuje, záujem o financovanie bývania zostáva vysoký. Banky v druhom štvrťroku poskytli úvery na bývanie vrátane refinancovania v objeme približne 3,56 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku to bolo o 14,6 % viac, medziročne približne o 33 %,“ uviedol analytik. Priemerná trhová sadzba novoposkytnutých hypoték pritom vzrástla z približne 3,43 % v prvom štvrťroku na 3,67 % v druhom štvrťroku. V júni dosiahla 3,79 %.
Druhý štvrťrok ukázal, že rast cien sa spomaľuje. Zatiaľ však neukázal, že by sa trh začal plošne otáčať smerom nadol. „V prospech ďalšieho rastu hovoria obmedzená ponuka nehnuteľností, rýchlejší rast cien novostavieb, vysoký objem úverov na bývanie. Naopak, tempo rastu môžu tlmiť rastúce hypotekárne sadzby, slabšia dostupnosť bývania, postupné rozširovanie ponuky,“ vymenoval Babinec.
Keby si podľa neho ceny udržali tempo z druhého štvrťroka, za rok by boli približne o 5 % vyššie. Nejde však o prognózu, iba o ilustračný prepočet. Skutočný vývoj ovplyvnia najmä úrokové sadzby, príjmy domácností a situácia na trhu práce. Navyše, odpoveď nebude rovnaká pre všetky regióny ani pre všetky typy nehnuteľností.
Ceny nehnuteľností stále rastú, no podstatne pomalšie než na začiatku roka. Podľa dát Národnej banky Slovenska (NBS) dosiahla priemerná ponuková cena bývania v druhom štvrťroku 3041 eur za štvorcový meter. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku vzrástla o 1,2 %, čo je výrazne menej než na začiatku roka, keď ceny stúpli o 3,4 %. Spomalil sa aj medziročný rast cien. Kým v prvom štvrťroku dosahoval 11,3 %, v druhom štvrťroku klesol na 9,5 %.
„Druhý štvrťrok priniesol najpomalší medzikvartálny rast za viac než dva roky a naznačil, že obdobie veľmi rýchleho zdražovania sa môže postupne končiť,“ podotkol analytik. Ceny nahor podľa neho tlačili najviac novostavby. „Ich ceny vzrástli o 2,9 %, zatiaľ čo staršie nehnuteľnosti zdraželi len o 0,7 %. Hoci sa podiel novostavieb v ponuke mierne znížil, práve ony boli hlavným zdrojom celkového rastu cien,“ dodal Babinec.
„Kým rast cien nehnuteľností spomaľuje, záujem o financovanie bývania zostáva vysoký. Banky v druhom štvrťroku poskytli úvery na bývanie vrátane refinancovania v objeme približne 3,56 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku to bolo o 14,6 % viac, medziročne približne o 33 %,“ uviedol analytik. Priemerná trhová sadzba novoposkytnutých hypoték pritom vzrástla z približne 3,43 % v prvom štvrťroku na 3,67 % v druhom štvrťroku. V júni dosiahla 3,79 %.
Druhý štvrťrok ukázal, že rast cien sa spomaľuje. Zatiaľ však neukázal, že by sa trh začal plošne otáčať smerom nadol. „V prospech ďalšieho rastu hovoria obmedzená ponuka nehnuteľností, rýchlejší rast cien novostavieb, vysoký objem úverov na bývanie. Naopak, tempo rastu môžu tlmiť rastúce hypotekárne sadzby, slabšia dostupnosť bývania, postupné rozširovanie ponuky,“ vymenoval Babinec.
Keby si podľa neho ceny udržali tempo z druhého štvrťroka, za rok by boli približne o 5 % vyššie. Nejde však o prognózu, iba o ilustračný prepočet. Skutočný vývoj ovplyvnia najmä úrokové sadzby, príjmy domácností a situácia na trhu práce. Navyše, odpoveď nebude rovnaká pre všetky regióny ani pre všetky typy nehnuteľností.
Ceny nehnuteľností stále rastú, no podstatne pomalšie než na začiatku roka. Podľa dát Národnej banky Slovenska (NBS) dosiahla priemerná ponuková cena bývania v druhom štvrťroku 3041 eur za štvorcový meter. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku vzrástla o 1,2 %, čo je výrazne menej než na začiatku roka, keď ceny stúpli o 3,4 %. Spomalil sa aj medziročný rast cien. Kým v prvom štvrťroku dosahoval 11,3 %, v druhom štvrťroku klesol na 9,5 %.
„Druhý štvrťrok priniesol najpomalší medzikvartálny rast za viac než dva roky a naznačil, že obdobie veľmi rýchleho zdražovania sa môže postupne končiť,“ podotkol analytik. Ceny nahor podľa neho tlačili najviac novostavby. „Ich ceny vzrástli o 2,9 %, zatiaľ čo staršie nehnuteľnosti zdraželi len o 0,7 %. Hoci sa podiel novostavieb v ponuke mierne znížil, práve ony boli hlavným zdrojom celkového rastu cien,“ dodal Babinec.