Analýza: Sprostredkovateľským firmám vlani vzrástli tržby o vyše 13 %
Druhým najväčším sprostredkovateľom v roku 2024 bola OVB Allfinanz Slovensko, ktorá dosiahla tržby vyše 56 miliónov eur a medziročne ich navýšila o 9,4 %.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Napriek tomu, že miera úspor domácností v roku 2024 klesala, sprostredkovateľské firmy zaznamenali dvojciferný nárast tržieb. Vyše 2000 firiem podnikajúcich v sprostredkovaní dosiahlo v roku 2024 celkové tržby vo výške 653 miliónov eur a medziročne ich zvýšili o viac ako 13 %. Tržby pätnástich najväčších sprostredkovateľov pritom prekročili spolu 401 miliónov eur. V stredu o tom informoval analytik spoločnosti FinStat Martin Lindák.
„Prvýkrát sa na vrchol sprostredkovateľského rebríčka dostala firma Finportal s tržbami 60,7 milióna eur. Podľa výročnej správy je lídrom v každom segmente okrem investícií a životného poistenia,“ priblížil Lindák. Finportal zvýšil počet viazaných sprostredkovateľov z 1899 v roku 2020 na vyše 2700 v roku 2024. Podľa výročnej správy je firma jednotkou na trhu v neživotnom poistení a v úveroch. Z hľadiska investícií a životného poistenia je na treťom mieste.
Druhým najväčším sprostredkovateľom v roku 2024 bola OVB Allfinanz Slovensko, ktorá dosiahla tržby vyše 56 miliónov eur a medziročne ich navýšila o 9,4 %. Najvyšší rast zaznamenala spoločnosť v segmente investícií, a to o 57 %.
Treťou spoločnosťou s najvyššími tržbami bola Partners Group SK. Tá vygenerovala viac ako 49 miliónov eur a medziročne spoločnosti narástli tržby o vyše 23 %. Podľa výročnej správy až 59 % tržieb tvorí segment životných poistiek.
Najvyšší zisk pred zarátaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) dosiahla piešťanská spoločnosť Respect Slovakia, a to vyše 8,9 milióna eur. Respect Slovakia za to podľa Lindáka vďačí najmä odlišnému segmentu, ktorému sa venuje. Sú ním firmy a priemyselné podniky. Na druhom a treťom mieste sú spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a Partners Group SK. OVB mala zisk necelých 6 miliónov eur a Partners Group 4,5 milióna eur.
Spomedzi najväčšej desiatky spoločností najviac vyrástol Universal maklérsky dom, a to zo 14 miliónov eur na vyše 23 miliónov eur. Spoločnosť rástla najmä v segmente životného poistenia (o 153 %) a kapitálového trhu (o 170 %). Od roku 2021 podľa výročnej správy takmer zdvojnásobila počet podriadených agentov, a to zo 669 na vyše 1100.
