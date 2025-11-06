< sekcia Ekonomika
Analýza: Starnúca populácia bude pre poisťovne výzvou pri produktoch
Autor TASR
Bratislava/Zürich 6. novembra (TASR) - V roku 2050 bude vo vyspelých krajinách viac ako 27 % ľudí starších ako 65 rokov, čo je o tretinu viac ako dnes. Na Slovensku by mal pomer seniorov narásť zo súčasných 18 % na 28 %. Pre poisťovne tento vývoj znamená nutnosť zmeniť prístup od produktov zameraných na náhradu príjmu k riešeniam na vyplácanie renty z majetku a financovanie osobnej starostlivosti. Vyplýva to z aktuálnej analýzy zaisťovne Swiss Re.
„Vplyv striebornej ekonomiky na poisťovateľov sa zrýchli a nutne prinesie novú fázu inovácií. Vidíme generáciu, ktorá je početnejšia, žije dlhšie a vstupuje do dôchodku bohatšia než kedykoľvek predtým. S novými prístupmi k dizajnu a distribúcii produktov má poisťovníctvo šancu nanovo definovať svoj význam pre osoby nad 65 rokov,“ zhodnotil generálny riaditeľ divízie Life & Health v zaisťovni Paul Murray.
Analýza poukázala aj na to, že postupne sa presúva najväčšia časť bohatstva práve k starším generáciám. V USA napríklad obyvatelia starší ako 55 rokov už dnes vlastnia aktíva v objeme 120 biliónov dolárov, čo je štvornásobok ročného hrubého domáceho produktu (HDP). Slováci nad 55 rokov síce majú výrazne nižší majetok ako Američania, podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vo výške 129.000 eur na osobu, celková suma však predstavuje takmer dvojnásobok HDP.
„Starší ľudia potrebujú čerpať rozumným spôsobom svoje úspory a mať zabezpečené financovanie osobnej starostlivosti. To je príležitosť pre poisťovne, aby začali rozmýšľať nad zmenou ponuky produktov. Dnes totiž výlučne pre seniorov ponúkajú len pohrebné poistenie, ďalšie poistenia majú vo väčšine vekový limit okolo 65 rokov a pre seniorov sú nepoužiteľné,“ vysvetlil Senior Client Manager v Swiss Re Slovakia Matej Kubriczký.
Poisťovatelia majú podľa analýzy šancu profitovať z rastúcej striebornej ekonomiky, ak sa im podarí časť portfólia presunúť z fázy akumulácie počas aktívneho života klientov do ich ďalšej životnej etapy. Kým ľudia počas aktívneho života hromadia majetok a potrebujú chrániť seba a svojich blízkych cez produkty, ako je rizikové životné poistenie, starnúca generácia potrebuje naopak premieňať úspory na pravidelný príjem, napríklad prostredníctvom dôchodkov či vyplácanej renty. Na to potrebujú mať ľudia nad 65 rokov prístup k osobnej starostlivosti vrátane zdravotníckych služieb a pobytových zariadení.
