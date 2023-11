Analýza: Štátne budovy sú v zlom stave, ich správa je nesystematická

Bratislava 18. novembra (TASR) - Verejné budovy sú v zlom technickom stave a väčšina z nich si vyžaduje rekonštrukciu s predpokladaným nákladom v miliardách eur. Hoci majú pre krajinu strategický význam, štát nepristupuje k ich správe a obnove systematicky. Riešením môže byť ich komerčný predaj. Upozornila na to správcovská spoločnosť 365.invest, za ktorú o tom informovala PR manažérka Katarína Dubeňová.



"Jedným z najväčších problémov verejnej správy je nedostatok preventívnych investícií do údržby a obnovy štátnych budov. Štátne prostriedky sú míňané neefektívne, a to nielen pri nákupoch či prenájmoch budov, ale aj pri ich následnej správe," uviedla Dubeňová. Správcovská spoločnosť pritom odkazuje na analýzu Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) z októbra 2022, ktorá podľa nich naznačuje, že až 75 % štátnych budov je vo veľmi zlom technickom stave a vyžaduje rekonštrukciu.



Problém vidí správcovská spoločnosť v tom, že chýbajú vzorové kancelárie, odborníci na nehnuteľnosti či projektoví manažéri. "Nehnuteľnosti, aj vo vlastníctve štátu, budú v budúcnosti musieť dodržiavať isté pravidlá a konkrétne parametre pre efektivitu a udržateľnosť budovy. Predpokladané náklady na tieto rekonštrukcie sú v miliardách eur," pripomenula Dubeňová s tým, že verejná správa zvyčajne reaguje len na havarijné stavy, čo má za následok postupné zhoršovanie stavu budov. Navyše tieto budovy sú energeticky aj ekonomicky neefektívne, čo negatívne ovplyvňuje nielen štátny rozpočet, ale aj životné prostredie.



"Nedávna správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR však poukazuje aj na absenciu koordinácie medzi jednotlivými rezortmi pri prenájme a predaji majetku. Problémom je aj chýbajúca funkčná databáza nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ale aj profesionálnej centrálnej obstarávacej agentúry pre verejný sektor," uviedla za správcovskú spoločnosť Dubeňová.



Jedným z riešení môže byť podľa 365.invest využitie vhodných komerčných priestorov, ktoré by mohli poslúžiť ako alternatíva k súčasným štátnym budovám. "Optimalizácia môže byť financovaná z ušetrených prostriedkov, ale aj prostredníctvom predaja zle využívaných alebo nepotrebných štátnych budov," priblížila Dubeňová s tým, že takto by sa nielen zvýšila efektívnosť využitia budov, ale by sa aj získali finančné prostriedky na investície do ich obnovy a modernizácie.



Takémuto riešeniu podľa správcovskej spoločnosti nahráva aj ochladenie trhu s kancelárskymi nehnuteľnosťami, ktoré nastalo po pandémii covidu. Manažér realitných transakcií pre 365.invest Tomáš Cár uviedol, že kým v štvrtom kvartáli 2019 sa miera neobsadenosti kancelárií v Bratislave pohybovala na úrovni 8,73 %, v druhom štvrťroku 2023 sa nachádzala pod 12 %.



Rovnako je podľa neho vidieť tlak na ceny kancelárskych nehnuteľností smerom dole. "Súčasná situácia praje nájomcom, ktorí si môžu vyberať z väčšej ponuky dostupných kancelárskych priestorov a môžu viac tlačiť vlastníkov priestorov do nižších cien prenájmov, respektíve väčších zliav," vysvetlil Cár.