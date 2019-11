Analýza: Stavebné firmy nie sú spokojné s výberovými konaniami

Bratislava 11. novembra (TASR) – Verejné výberové konania a účasť v nich znamená pre stavebné firmy veľkú časť zákaziek, ale spokojnosť s nimi nie je príliš vysoká. Riaditelia stavebných spoločností ohodnotili verejných investorov a spokojnosť s priebehom výberových konaní u nich štyrmi bodmi z možných desať. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva od analytickej spoločnosti CEEC Research, ktorá o tom v pondelok informovala médiá.



Oproti tomu spokojnosť stavebných firiem s výberovými konaniami u privátnych investorov je vyššia. Ohodnotili ju na 6,1 bodu z 10 možných.



Jedným z dôvodov nespokojnosti je súťaženie predovšetkým na cenu. Z tohto dôvodu takmer tretina spoločností (30 %) nepodala ponuku, aj keď pre nich bola zákazka zaujímavá. Občas takto urobila pätina opýtaných spoločností (21 %) a veľmi zriedka sa rozhodla ponuku nepodať takmer štvrtina opýtaných spoločností (23 %). Vždy ponuku podá iba štvrtina opýtaných (26 %).



Riaditelia stavebných spoločností sa tiež zhodujú na tom, že investor zohľadňuje iba sčasti náklady životného cyklu stavby. Lepšie hodnotia privátneho investora, ktorý zohľadňuje tieto náklady na 5,7 bodu z možných 10. Verejný investor získal iba 4,2 bodu z možných 10.



Na otázku, či by, podľa riaditeľov stavebných firiem, mala byť stanovená maximálna váha ceny u verejných výberových konaní, štvrtina spoločností sa vyjadrila pre stanovenie maximálnej váhy ceny (26 %) a viac ako desatina sa vyjadrila proti (13 %). Ďalšia tretina sa skôr prikláňa k stanoveniu maximálnej váhy ceny (35 %), oproti tomu štvrtina sa skôr prikláňa k nezavedeniu tohto pravidla (25 %). Čo sa týka toho, aká váha ceny by mala byť stanovená, v priemere sa riaditelia stavebných spoločností zhodujú na 70 %.



Stavebné firmy majú aktuálne v priemere zazmluvnené zákazky na 11 mesiacov dopredu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to pre viac ako polovicu firiem rovnaký počet (53 %). Štvrtina stavebných spoločností má tento rok zazmluvnených menej zákaziek ako minulý rok (27 %) a pätina má zákaziek zazmluvnených viac ako vlani (20 %), uzatvára v analýze CEEC Research.