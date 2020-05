Analýza: Stavebné firmy očakávajú zníženie hospodárskeho výsledku

Bratislava 13. mája (TASR) – Stavebné spoločnosti odhadujú, že sa im vplyvom pandémie nového koronavírusu zníži hospodársky výsledok o 32 %. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research a jej partnera Považská cementáreň Ladce. V prieskume až deväť z 10 stavebných firiem uviedlo, že pocítili finančné straty.



„Dosahy pandémie COVID-19 môžu mať na našu činnosť mimoriadne dôsledky, ak útlm výroby a realizácie produktov na domácom a zahraničných trhoch bude pretrvávať dlhšie ako do konca mája,“ myslí si generálny riaditeľ cementárne Anton Barcík. Dodal, že cementárne sú výrobný odbor s nepretržitou prevádzkou, preto výpadky nedokáže v ďalšom období nahradiť napríklad pridaním ďalších pracovných zmien.



Viac ako polovica (61 %) opýtaných plánuje finančné straty vykryť z vlastných rezerv. Takmer 60 % využije finančné zvýhodnenia zo strany štátu a skoro tretina si zoberie úver. Desatina sa prikloní k iným riešeniam, napríklad k prepúšťaniu zamestnancov, predaju majetku i k vyhláseniu bankrotu.



„Zatiaľ je priskoro na hodnotenia, vzhľadom na to, že zatiaľ všetky naše stavby pokračujú v činnosti, aj keď za cenu zvýšených nákladov najmä na ľudí – hygienické opatrenia, kratšie turnusy, menšia výkonnosť, obmedzené dodávky tovarov zo zahraničia, zvýšené náklady na ubytovanie,“ vymenoval riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SMS Dalibor Novotný s tým, že ak by v takomto režime mali pokračovať ešte niekoľko mesiacov, museli by pristúpiť k úsporám alebo prepúšťaniu.



Tri štvrtiny respondentov sa plánuje z aktuálnej situácie poučiť a pripraviť sa na podobné situácie aj v budúcnosti. Z toho dve tretiny firiem budú tvoriť väčšie rezervy, polovica vytvorí krízový plán a 17 % sa poistí. Desatina sa prikloní k inej možnosti prípravy, napríklad expanduje na zahraničné trhy.