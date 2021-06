Analýza: Stavebné firmy si zakladajú na ekologickej likvidácii odpadu

Bratislava 25. júna (TASR) - Pre osem z desiatich stavebných firiem je dôležitá ekologická likvidácia odpadu. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva z roku 2020 od spoločností CEEC Research a Považskej cementárne Ladce.



Ďalších zhruba 14 % opýtaných firiem v prieskume povedalo, že ekologická stránka je pre nich dôležitá iba čiastočne. Zvyšné dve percentá firiem neprikladajú ekologickej likvidácii odpadu žiadnu dôležitosť.



Riaditeľ Považskej cementárne Anton Barcík však zdôraznil, že stavebné odpady je možné využívať aj na ďalšie účely. "Každoročne sa v Európe vyprodukuje 25 miliárd ton odpadu. Cementárenský priemysel na Slovensku poskytuje svoje kapacity na materiálové a energetické zhodnocovanie odpadu - ročne viac ako 320.000 ton," podotkol Barcík s tým, že to sa však nezaraďuje do kategórie stavebného odpadu. Ide o odpad, ktorý je svojimi vlastnosťami a energetickým obsahom vhodný na náhradu fosílnych palív.



Viac než polovica stavebníkov spracováva stavebné odpady v rámci spolupráce s externou firmou. Ďalších sedem percent firiem zabezpečuje likvidáciu stavebných odpadov vlastnými silami a zostávajúcich 36 % opýtaných firiem využíva kombináciu týchto dvoch spôsobov.



Ďalšie čísla prieskumu hovoria, že viac než tri štvrtiny stavebných firiem využívajú recyklovaný stavebný materiál, a to v priemere na 34 % všetkých svojich stavieb. Zvyšná necelá štvrtina opýtaných stavebných firiem recyklát na stavbách nevyužíva.



Z firiem, ktoré recyklované materiály na stavbách v súčasnosti nepoužívajú, s tým plánuje začať v horizonte troch a viac rokov zhruba 15 % opýtaných. V horizonte do troch rokov to má v pláne 35 % firiem. "Tento rok s týmto materiálom začne pracovať 10 % opýtaných. Avšak najväčší podiel respondentov (40 %) recyklát využívať neplánuje," uzavrela výskumná spoločnosť.