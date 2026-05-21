Analýza: Stavebníctvo má klesnúť o 2 %, firmy očakávajú oživenie
Impulz z minuloročného rastu stavebníctva o 7 % po očistení o infláciu podľa odborníkov postupne slabne.
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Stavebné firmy očakávajú, že objem stavebných prác na Slovensku v roku 2026 medziročne klesne o 2 %. V roku 2027 by sektor mohol vzrásť o 0,6 %. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti CEEC Research, na ktorej príprave sa podieľalo vyše 110 spoločností. Výsledky analýzy predstavili vo štvrtok na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva.
Impulz z minuloročného rastu stavebníctva o 7 % po očistení o infláciu podľa odborníkov postupne slabne a trh začína viac reagovať na kvalitu projektovej prípravy, dostupnosť verejných investícií a celkovú ekonomickú neistotu.
„Slovenské stavebníctvo vstupuje do ďalšieho obdobia v podstatne realistickejšej nálade než pred rokom. Trh už nie je poháňaný iba silným postpandemickým oživením, ale začína viac reagovať na kvalitu projektovej prípravy, dostupnosť verejných investícií a schopnosť investorov plánovať v dlhšom horizonte,“ uviedol riaditeľ spoločnosti CEEC Research Michal Vacek. Podľa neho bude rok 2026 najmä obdobím stabilizácie a hľadania rovnováhy medzi vysokým dopytom po výstavbe a limitmi, na ktoré sektor dlhodobo naráža.
Firmy v pozemnom staviteľstve v roku 2026 predpokladajú medziročný pokles objemu prác o 2,5 %. V budúcom roku predpokladajú stagnáciu s miernym poklesom o 0,2 %. Spoločnosti v inžinierskom staviteľstve očakávajú tento rok pokles o 0,4 % a v roku 2027 rast o 2,9 %. Väčšie firmy s obratom nad štyri milióny eur očakávajú tento rok pokles trhu o 0,7 %, menšie počítajú s poklesom o 2,9 %.
„V roku 2026 očakávame pokračovanie stabilizácie slovenského stavebníctva po pomerne silnom roku 2025, pričom tempo rastu sa pravdepodobne spomalí. Kľúčovým faktorom bude najmä tempo verejných investícií, dočerpanie zdrojov z plánu obnovy a eurofondov,“ povedal prezident Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavol Kováčik, ktorý je aj viceprezidentom Európskej federácie stavebného priemyslu. Hlavným pilierom trhu podľa neho zostane dopravná infraštruktúra.
Veľké firmy majú aktuálne zazmluvnené práce v priemere na 17 mesiacov dopredu, menšie približne na osem mesiacov. Celkovo majú stavebné firmy na Slovensku zazmluvnené zákazky v priemere na 12 mesiacov dopredu. Polovica spoločností však uviedla, že zákaziek majú menej než pred rokom.
Stavebné firmy majú aktuálne využité ľudské kapacity v priemere na 84 % a strojové na 72 %. V druhom polroku očakávajú ďalší rast vyťaženosti. Aj napriek stagnácii sektor naďalej zápasí s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, obmedzenými personálnymi kapacitami a rastúcim tlakom na realizáciu veľkých projektov.
Tržby stavebných spoločností by mali tento rok stagnovať. Viac než polovica firiem síce očakáva ich rast, výrazná časť podnikov však predpokladá pokles. V roku 2027 firmy očakávajú opätovný rast tržieb v priemere o 1,1 %. Spoločnosti v inžinierskom staviteľstve počítajú s rastom tržieb o 3,2 % vďaka očakávanému oživeniu verejných investícií a infraštruktúrnych projektov.
„V úvode roka 2026 sa stavebníctvo rozbiehalo veľmi pomaly. V súčasnosti pozorujeme, že naši odberatelia majú relatívny dostatok práce na najbližšie obdobie. Nehovoríme o raste, ale o stabilizácii vzhľadom na neistú geopolitickú situáciu,“ priblížil obchodný riaditeľ Považskej cementárne Peter Hort. Podľa neho stavebný sektor čelí výraznému rastu nákladov prakticky vo všetkých oblastiach.
