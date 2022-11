Štúdia: Od verejných investorov chýba podpora cien materiálov

Bratislava 17. novembra (TASR) – Komplikácie pri výstavbe pre zdražovanie pocítilo 71 % stavebných firiem, 50 % pripúšťa, že situácia sa nedala predvídať. Stavebníci volajú po návrhu účinného riešenia, ktoré by im pomohlo situáciu prečkať. Len 7 % stavebných spoločností pritom v otázke cien stavebných materiálov vníma podporu zo strany verejných investorov. Viac ako polovica dopytovaných sa preto snaží prejsť k používaniu alternatívnych stavebných materiálov. Vyplýva to z Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H2/2022, spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research za podpory generálneho partnera Cementárne Ladce.



Iba 12 % stavebných firiem podľa štúdie zdražovanie nespôsobuje žiadne komplikácie. "Verejní investori prezentujú záujem riešiť tento bezprecedentný nárast cien, ktorý je spôsobený hlavne extrémnym nárastom cien energií. Navrhované riešenia sú však veľmi nejasné, komplikované a hlavne pomalé," podotkol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Považská cementáreň Ladce Pavel Kohout.



Skonštatoval tiež, že pri neustálej zmene cien a dostupnosti energetických a materiálových vstupov výroby je nemožné dlhodobo garantovať ceny stavebných materiálov. Je podľa neho potrebné čo najskôr nájsť objektívny a účinný model v zmysle usmernení Európskej komisie nielen pre nové projekty, ale hlavne pre tie, ktoré sú už v realizácii. "Bez tohto účinného mechanizmu nebude možné dokončiť už rozostavané veľké projekty celospoločenského významu a pre stavebné spoločnosti to môže mať devastačné následky," upozornil Kohout.



Z opýtaných stavebných firiem sa nadpolovičná väčšina zhoduje v tom, že nevnímajú podporu v otázke zdražovania stavebných materiálov zo strany verejných investorov. Každá tretia spoločnosť uviedla, že ich podporu vníma len pri niektorých zákazkách.



Hoci dochádza k neustálemu zdražovaniu stavebného materiálu, s odstúpením investora od zmluvy z dôvodu nárastu ceny celej zákazky sa stretlo 42 % stavebných spoločností. Tí potom v priemere zaznamenali odstúpenie od zmluvy pri 18 % zákaziek. Zo všetkých opýtaných firiem sa s odkladom výstavby pre nárast ceny stretlo 63 % firiem.



Takmer polovica, 45 % opýtaných stavebných firiem, sa zároveň prikláňa k povinnej valorizácii vo verejnom obstarávaní stavebných prác. Naopak, 55 % sa domnieva, že by valorizácia problémy s rastúcimi cenami stavebných materiálov vyriešiť nepomohla.