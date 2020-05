Analýza: Stavebný trh sa tento rok prepadne o približne 13 percent

Bratislava 6. mája (TASR) – Stavebný trh sa môže tento rok prepadnúť zhruba o 13 %. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research a jej partnera Považská cementáreň Ladce. Riaditelia stavebných spoločností pritom očakávajú pokles aj v roku 2021, a to o ďalšie dve percentá.



Pôvodné očakávania stavebných spoločností boli ešte v druhom polroku vlaňajška optimistickejšieho charakteru. „Riaditelia stavebných spoločností očakávali rast trhu o 2,4 % v roku 2020 a ďalší rast o 0,4 % v roku 2021,“ uviedla analytická spoločnosť.



„Prepad v stavebníctve v roku 2020 je už dnes zrejmý, a to ako z dôvodov nepripravenosti štátnych infraštruktúrnych projektov, tak aj dosahov pandémie na ochotu súkromného sektora investovať do výstavby a opráv,“ vysvetlil prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.



Ako ďalej uvádza spoločnosť v analýze, väčší prepad trhu očakávajú firmy zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom (o 15,5 % tento rok a o ďalších päť percent budúci rok). Tieto spoločnosti ešte pred príchodom pandémie nového koronavírusu odhadovali rast trhu o 3,1 % tento rok a o 1,8 % v roku 2021.



Firmy z oblasti pozemného staviteľstva sú optimistickejšie, počítajú s tohtoročným prepadom trhu o 12,1 % a o ďalších 1,1 % v budúcom roku. Pôvodne predikovali rast trhu o 2,1 % tento rok a následne pokles o 0,2 % v roku 2021.



„Vývoj stavebníctva na rok 2020 do veľkej miery ovplyvní postoj novej vlády k zahájeniu, resp. prideleniu finančných prostriedkov tým projektom, na ktoré už prebehlo verejné obstarávanie. Ak sa rozhodnú všetky projekty stopnúť a využiť tieto finančné prostriedky na sanovanie škôd po pandémii, bude to mať fatálne následky nielen pre stavebné spoločnosti, ale aj vývoj zamestnanosti na Slovensku,“ uzavrel riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SMS Dalibor Novotný.