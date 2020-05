Analýza: Stavebným spoločnostiam klesajú zisky, náklady naopak rastú

Bratislava 11. mája (TASR) – Stavebné spoločnosti zaznamenali pokles ziskov. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Reasearch a jej partnera Považská cementáreň Ladce. Medzi ďalšie dosahy koronakrízy na stavebné spoločnosti patrí aj nárast nákladov. Stavebníkom by najviac pomohlo vyhlásenie väčšieho množstva verejných zákaziek, uvítalo by to 76 % opýtaných.



Takmer všetci respondenti (96 %) pociťujú dosahy vládnych opatrení na svoju činnosť. Najväčší vplyv majú na zníženie zisku (8,6 bodu z 10) a na rast nákladov (7,8 bodu). Stavebné firmy tiež boli nútené odmietnuť niektoré zákazky (5,9 bodu) a zaznamenali aj viac žiadostí o dovolenky zo strany zamestnancov (5,5 bodu).



Respondenti by okrem vyhlásenia väčšieho množstva verejných zákaziek privítali dotácie zo strany štátu (74 %) či daňovú úľavu (72 %). Viac ako polovica bola za zníženie úrokovej sadzby na pôžičky poskytnuté v súvislosti s finančnou podporou firmy a tretina by sa priklonila k odpusteniu splátok úverov spoločnosti na určitú dobu.



Názory stavebných spoločností na opatrenia vlády sa líšia. Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko ich zatiaľ hodnotí pozitívne. Zároveň si myslí, že nástroje by mali byť zavádzané rýchlejšie. Naopak, riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SMS Dalibor Novotný si myslí, že vláda na stavebné spoločnosti zabudla. „Žiadne z opatrení, ktoré zatiaľ vydala, nám nepomôže prekonať túto situáciu. Napriek tomu sme nezastavili výrobu a ani neprepustili žiadnych zamestnancov v súvislosti s novým koronavírusom,“ uviedol Novotný.



Takmer polovica opýtaných stavebných firiem si myslí, že potrvá jeden až dva roky, kým sa situácia v stavebníctve stabilizuje. Tretina sa prikláňa ku kratšej dobe, a to v rozmedzí šiestich až 12 mesiacov. Vyše desatiny respondentov vidí stabilizáciu v horizonte do šiestich mesiacov. Naopak, šesť percent opýtaných sa domnieva, že dosahy koronakrízy budú stavebné spoločnosti pociťovať dlhšie ako dva roky.