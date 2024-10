Analýza: Superodpočet si uplatnilo 81 nováčikov

Bratislava 16. októbra (TASR) - Superodpočet ako nástroj na podporu súkromného výskumu a vývoja prilákal v roku 2022, hoci sa medziročne znížil z 200 % na 100 %, 81 nových subjektov. Nováčikovia si súhrnne odrátali z daňového základu viac ako 16 miliónov eur, čím ušetrili na dani z príjmov pri sadzbe 21 % až 3,4 milióna eur. Takmer 83 % nových záujemcov tvorili firmy s domácim kapitálom. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.



K časovému posunu, prečo sú komplexné výsledky za 2022 k dispozícii až teraz, dochádza podľa CRIF z objektívnych dôvodov. Vo finálnych výsledkoch sú totiž započítané aj superodpočty z odložených daňových priznaní, a tiež dodatočné a opravné daňové priznania viažuce sa k zdaňovaciemu obdobiu 2022, ale podané až v roku 2024.



Dvaja nováčikovia sa objavili medzi miliónovými superodpočtami, išlo o automobilku PCA Slovakia a maloobchodníka s mäsovými výrobkami Domäsko. V prvej päťke nováčikov sa nachádzajú ešte dvaja zástupcovia IT sektora s viac ako polmiliónovým superodpočtom a jeden z oblasti automotive.



Počet nováčikov už tretí rok po sebe klesá. Najviac ich bolo v roku 2019, keď sadzba vzrástla zo 100 % na 150 % a boli spresnené aj niektoré legislatívne podmienky uplatnenia superodpočtu.



"Teší nás, že spomedzi nových subjektov uplatňujúcich si v daňových priznaniach za rok 2022 superodpočet, patrí až 67 domácich vlastníkov, čo je takmer 83 %. Medziročne si polepšili aj v objeme čerpaného superodpočtu, ale tam je ich podiel naďalej výrazne nižší - dosahuje len necelých 55 %. Aj v kategórii nováčikov platí tendencia pozorovaná v kompletných zoznamoch superodpočtov, že subjekty v rukách zahraničných vlastníkov si uplatňujú relatívne vyššie hodnoty nákladov na výskum a vývoj," vysvetlila analytička zo spoločnosti CRIF Jana Šnircová.



Medzi nováčikmi prevažujú spoločnosti s ručením obmedzeným, je ich 71. Deväť je akciových spoločností a jedna fyzická osoba-podnikateľ. Podiel týchto právnych foriem na počte nováčikov bol takmer totožný s podielom na objeme ich superodpočtu. Je to najmä zásluha dvoch miliónových nováčikov, ktorými sú eseročky. Tie dosiahli 88-percentný podiel nielen na počte superodpočtov nováčikov, ale aj na jeho objeme. V roku 2021 bolo medzi nováčikmi 84 % eseročiek, ale čerpali len 57 % objemu superodpočtu, pričom 13 % akcioviek čerpalo až 42 %.



Z geografického hľadiska sa najviac nováčikov roka 2022 koncentrovalo v Bratislavskom kraji (71), najmenej v Prešovskom kraji (2). V objeme čerpaného superodpočtu bol však v kategórii nováčikov najúspešnejším Trnavský kraj, ktorého 10 subjektov dosiahlo takmer 40-percentný podiel na objeme, najmä zásluhou PCA Slovakia.