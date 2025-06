Analýza: Superodpočet za rok 2023 si uplatnilo 541 subjektov

Bratislava 27. júna (TASR) - Superodpočet, teda daňové úľavy na výskum a vývoj, za rok 2023 si uplatnilo 541 subjektov, čo je v doterajšej histórii najviac. Spoločne čerpali takmer 254 miliónov eur, čím ušetrili na daniach z príjmov viac ako 53,3 milióna eur. Rástol tak počet aj objem superodpočtu medziročne zhodne o 15 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.



Nový zoznam superodpočtov na výskum a vývoj zverejnený 15. júna tohto roku obsahoval aj subjekty, na ktoré sa čakalo, aby mohli byť skompletizované výsledky čerpania tejto daňovej úľavy za rok 2023. Zoznam zverejnil superodpočty uplatnené v daňových priznaniach podaných v prvom kvartáli roka 2025, medzi nimi aj za firmy, ktorých hospodársky rok začína v druhej polovici kalendárneho roka, prípadne subjekty, ktoré ešte podávali dodatočné a opravné daňové priznania, týkajúce sa zdaňovacieho obdobia začínajúceho v roku 2023.



„Finálne výsledky potvrdili náš predpoklad z analýzy priebežných výsledkov, že rekord v objeme čerpaného superodpočtu a daňovej úspory z roku 2021 prekonaný nebude, lebo bol dosiahnutý pri dvojnásobnej sadzbe. V porovnaní s rokom 2022 však pozorujeme obnovenie rastového trendu vo všetkých základných parametroch, zvýšila sa aj priemerná hodnota superodpočtu na takmer 470.000 eur aj podiel viac ako stotisícových superodpočtov z 53 na 55 %,“ uviedla analytička spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau Jana Šnircová.



K obnoveniu rastúcich kriviek vývoja parametrov superodpočtu v roku 2023 výrazne prispeli aj subjekty, na ktoré sa čakalo a boli zverejnené až v tomto júnovom zozname. Bolo ich síce len 10 v celkovej hodnote necelých 26,5 milióna eur, ale znamenajú viac ako 10 % celkového objemu uplatneného superodpočtu za rok 2023.



Aj v tomto ročníku sú superodpočty v prvej desiatke najmä zo sekcie priemyselnej výroby, traja zástupcovia patria do IT sekcie. Spoločne si prvá desiatka subjektov uplatnila viac ako 41 % celkového superodpočtu roka 2023, päť najväčších superodpočtov bolo vyšších ako 10 miliónov eur.



Miliónových superodpočtov bolo v zozname 44, pričom aj v tejto skupine prevažujú zástupcovia sekcie priemyselnej výroby (viac ako 60 %) a ich podiel na uplatnených miliónových superodpočtoch je ešte o niečo vyšší, 63,5 %. Asi 18 % uplatnených miliónových superodpočtov si uviedli v daňovom priznaní subjekty IT sekcie. Až dve tretiny týchto veľkých superodpočtov a 73 % ich objemu patrí subjektom zahraničných vlastníkov.



„Je potešujúce, že podpora výskumu a vývoja formou superodpočtu zaznamenala oživenie. Medzi superodpočtami roka 2023 je 44 miliónových, do Top 10 sa dostali len tie, ktoré presiahli 4 milióny eur, čo sú rekordy v rámci histórie superodpočtu. Pripisujeme to lepším ekonomickým výsledkom podnikateľských subjektov, ktoré im umožnili uplatniť si aj superodpočty prenesené z predchádzajúcich rokov. Na pozitívnej medziročnej zmene sa podieľalo tiež 100 nováčikov - o 19 viac ako v predchádzajúcom roku. Naopak, objem uplatneného superodpočtu tento rok neovplyvnili ´giganti´ z hutníctva, ktoré prežívalo ťažké časy - U. S. Steel Košice ani Železiarňam Podbrezová daňová strata na to nedala šancu,“ dodala Šnircová.