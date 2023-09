Analýza: Švajčiarskej ekonomiky hrozí podpriemerný rast

Zürich 20. septembra (TASR) - Tempo rastu švajčiarskej ekonomiky bude tento aj na budúci rok "výrazne podpriemerné". Uviedol to v stredu vo svojej jesennej prognóze Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



SECO predpovedá, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska v tomto roku zvýši o 1,3 %. To je výrazne pod dlhodobým priemerom 1,7 %, keďže priemysel zápasí so slabým dopytom v zahraničí a silným švajčiarskym frankom. Najnovšia prognóza je však o niečo lepšia ako predchádzajúca, júnová, v ktorej SECO očakával rast ekonomiky v tomto roku o 1,1 %.



SECO zároveň znížil svoju predpoveď hospodárskeho rastu na rok 2024 na 1,2 % z 1,5 % v júni.



Vlažný rast jednej z odolnejších európskych ekonomík sa očakáva aj napriek silnému domácemu spotrebiteľskému dopytu a solídnemu výkonu v sektore služieb.



"Po živom začiatku roka sa švajčiarska ekonomika v 2. štvrťroku zastavila. Priemyselný sektor zaznamenal pokles investícií aj pridanej hodnoty," uviedol SECO.



"Aktuálne ukazovatele nesignalizujú obrat v trende v nasledujúcich mesiacoch," dodal.



Revízia výhľadu nasleduje po negatívnych správach zo strojárskeho a elektrotechnického sektora, ktoré zaznamenali za prvých šesť mesiacov roku 2023 pokles nových objednávok o 9,6 %.



Aj index nákupných manažérov vo Švajčiarsku každý mesiac v tomto roku klesol a je nižší než 50 bodov.



Podľa SECO rast švajčiarskeho franku a slabší globálny dopyt poškodzujú vývoz tovaru.



Poukázal tiež na slabosť v eurozóne, ktorá je najdôležitejším exportným trhom Švajčiarska, pričom očakáva, že táto slabosť bude pokračovať.



"Celkovo, globálnej ekonomike bude pravdepodobne trvať dlhšie, ako sa predpokladalo pri júnovej prognóze, kým sa zotaví z ťažkostí, ktoré je zasiahli v uplynulých rokoch," uviedol SECO.



"Menová politika bude naďalej tlmiť rast, keďže vysoká jadrová inflácia na celom svete je trvalejšia, než sa predpokladalo," dodal.



Švajčiarska národná banka a množstvo ďalších centrálnych bánk tento týždeň rozhodujú o úrokových sadzbách a očakáva sa, že ich zvýšia, aby skrotili tvrdohlavo vysokú infláciu.