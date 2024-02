Analýza: Takmer 50.000 firiem nezverejnilo za 2022 účtovnú závierku

Bratislava 3. februára (TASR) - Až 48.513 firiem, ktoré mali povinnosť zverejniť účtovnú závierku za rok 2022, si túto povinnosť nesplnilo. Ide o 15 % zo všetkých firiem s povinnosťou podať účtovnú závierku. Vyplýva to z analýzy portálu valida.sk. Z uvedeného počtu 17.608 podnikov nepodalo podľa portálu účtovnú závierku do Registra účtovných závierok nikdy.



Zvláštnu skupinu z nich tvoria firmy, ktoré vznikli v roku 2022, ale závierku za rok svojho vzniku nepredložili. Ide až o 11 % firiem vzniknutých v roku 2022. Týchto 2336 podnikov si podľa portálu možno neuvedomuje, že aj keď nedosiahnu v prvom roku obrat, nič to nemení na ich povinnosti predložiť zostavenú účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním finančnej správe.



Z analýzy tiež vyplynulo, že 30.905 firiem účtovnú závierku do určitého roku podávalo, ale neskôr prestalo. "Pre firmy a iné organizácie je dôležité dodržiavať povinnosti týkajúce sa zverejňovania účtovných závierok v súlade so zákonom o účtovníctve, pričom jednou z povinností je ukladať účtovné závierky do registra. Ak firmy nedodržiavajú tieto povinnosti, dopúšťajú sa správneho deliktu a môže im byť udelená pokuta," uviedla Renáta Kiselicová z portálu valida.sk.



Dôvodov, prečo firma nezverejňuje účtovné výkazy, môže byť podľa analýzy viac, avšak ani jeden nemá pozitívny dosah na transparentnosť a dôveryhodnosť podniku. Závierkové dáta môžu byť následne analyzované treťou stranou, napríklad bankou pri žiadosti o úver alebo pri žiadosti o grant.