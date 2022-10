Analýza: Takmer 57.000 slovenských firiem vlastnia cudzinci

Bratislava 29. októbra (TASR) - Počet firiem, ktoré každý rok prejdú z našich do zahraničných rúk, neustále stúpa. Od začiatku tohto roka odpredalo domáce subjekty zahraničným majiteľom približne 3000 podnikateľov. V rukách vlastníkov z iných krajín je 56.773 slovenských firiem, vyplýva to z analýzy analyticko-poradenskej firmy Dun & Bradstreet.



Najviac slovenských spoločností vlastnia majitelia z okolitých krajín. Ide o podnikateľov z Českej republiky, Maďarska a Rakúska, ktorí dovedna ovládajú polovicu z celkového počtu subjektov so zahraničným majiteľom v pozadí. "Prvenstvo si neustále držia podnikatelia z Českej republiky. Tí aktuálne na slovenskom trhu vlastnia 13.831 subjektov. Paradoxom však je, že počet subjektov sa zvyšuje – od začiatku roka získali približne 1300 firiem, objem imania klesá. Z 2,8 miliardy eur, ktoré Česi ovládali v našich podnikoch vlani, je to dnes 2,5 miliardy," konkretizuje dáta analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.



Rovnaká situácia je aj pri podnikoch, ktoré vlastnia Maďari. Od začiatku roka vzrástol počet podnikateľov v našich subjektoch o približne 300, kapitál však počas tohto roka klesol o viac ako dva milióny na 985 miliónov eur. Počet vlastníkov z Rakúska sa medziročne zvýšil o približne 600.



V top desiatke najčastejších zahraničných majiteľov slovenských spoločností sa nachádzajú aj Ukrajinci s počtom 2387 ovládaných spoločností, kde počet majiteľov stúpol medziročne o 170, Nemci ovládajú 2371 firiem a Poliaci 2177. Na ďalších priečkach sa umiestnili Taliani (2123 firiem) a Rumuni (1546 spoločností). Výrazné zastúpenie majú aj Briti s 1356 firmami, či podnikatelia spoza Atlantiku, ktorí ovládajú 1535 firiem.