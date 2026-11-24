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Analýza: Takmer deväť z desiatich firiem ešte nemá digitálneho poštára
Medzi obchodnými spoločnosťami, ako sú spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, dosahuje pripravenosť 14 %.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Šesť týždňov pred zavedením povinnej e-fakturácie ešte nemá digitálneho poštára deväť z desiatich firiem. V sieti Peppol je zatiaľ zaregistrovaných len 12,1 % právnických osôb a 4,1 % živnostníkov. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Foaf k 19. novembru, ktorá zahŕňa 996.154 aktívnych subjektov s daňovým identifikačným číslom (DIČ).
„Mnohí podnikatelia si stále myslia, že e-faktúra sa týka najmä veľkých firiem. Lenže od januára ju musí vedieť prijať aj živnostník, ktorý vystaví hoci len jednu faktúru mesačne. Kto nebude mať digitálneho poštára, tomu faktúry od dodávateľov jednoducho neprídu,“ priblížil Michal Kubík z portálu Fakturácia.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Foaf.
Medzi obchodnými spoločnosťami, ako sú spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, dosahuje pripravenosť 14 %. Bez digitálneho poštára tak stále zostáva takmer 341.000 firiem. Ešte nižší podiel registrovaných subjektov je medzi neziskovými organizáciami, spolkami a spoločenstvami vlastníkov bytov, kde dosahuje len 4,8 %.
Registrácie pritom začali výraznejšie pribúdať až v posledných týždňoch. Kým v septembri ich bolo približne 4000, v októbri už vyše 28.000 a do 19. novembra viac ako 47.000. V priemere ich v novembri pribúdalo približne 2500 denne.
„Hoci registrácií pribúda, stále je to len zlomok toho, čo treba. Podnikatelia by si preto výber digitálneho poštára nemali nechávať na poslednú chvíľu. Už dnes si môžu bezplatne vyskúšať, ako e-fakturácia funguje, a pripraviť sa na nové pravidlá v predstihu. Ak väčšina počká až do decembra, môže dôjsť k preťaženiu podpory u poskytovateľov aj účtovníkov,“ upozornil Kubík.
Najmenej pripravené sú firmy s ročnými tržbami do 50.000 eur, z ktorých má digitálneho poštára len 13,5 %. Situácia však nie je výrazne lepšia ani medzi veľkými spoločnosťami. Z firiem s tržbami nad 10 miliónov eur ho nemá 72 %, teda 2559 spoločností.
Najviac firiem bez digitálneho poštára pôsobí v obchodných a sprostredkovateľských činnostiach, poradenstve, maloobchode, stavebníctve, prenájme nehnuteľností a doprave. Najvyšší podiel registrovaných je medzi účtovnými spoločnosťami, kde dosahuje približne tretinu.
„Mnohí podnikatelia si stále myslia, že e-faktúra sa týka najmä veľkých firiem. Lenže od januára ju musí vedieť prijať aj živnostník, ktorý vystaví hoci len jednu faktúru mesačne. Kto nebude mať digitálneho poštára, tomu faktúry od dodávateľov jednoducho neprídu,“ priblížil Michal Kubík z portálu Fakturácia.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Foaf.
Medzi obchodnými spoločnosťami, ako sú spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, dosahuje pripravenosť 14 %. Bez digitálneho poštára tak stále zostáva takmer 341.000 firiem. Ešte nižší podiel registrovaných subjektov je medzi neziskovými organizáciami, spolkami a spoločenstvami vlastníkov bytov, kde dosahuje len 4,8 %.
Registrácie pritom začali výraznejšie pribúdať až v posledných týždňoch. Kým v septembri ich bolo približne 4000, v októbri už vyše 28.000 a do 19. novembra viac ako 47.000. V priemere ich v novembri pribúdalo približne 2500 denne.
„Hoci registrácií pribúda, stále je to len zlomok toho, čo treba. Podnikatelia by si preto výber digitálneho poštára nemali nechávať na poslednú chvíľu. Už dnes si môžu bezplatne vyskúšať, ako e-fakturácia funguje, a pripraviť sa na nové pravidlá v predstihu. Ak väčšina počká až do decembra, môže dôjsť k preťaženiu podpory u poskytovateľov aj účtovníkov,“ upozornil Kubík.
Najmenej pripravené sú firmy s ročnými tržbami do 50.000 eur, z ktorých má digitálneho poštára len 13,5 %. Situácia však nie je výrazne lepšia ani medzi veľkými spoločnosťami. Z firiem s tržbami nad 10 miliónov eur ho nemá 72 %, teda 2559 spoločností.
Najviac firiem bez digitálneho poštára pôsobí v obchodných a sprostredkovateľských činnostiach, poradenstve, maloobchode, stavebníctve, prenájme nehnuteľností a doprave. Najvyšší podiel registrovaných je medzi účtovnými spoločnosťami, kde dosahuje približne tretinu.