Analýza: Transakcie v strednej a východnej Európe klesli vlani o 15 %

Bratislava 28. februára (TASR) - V strednej a východnej Európe sa vlani uskutočnilo 1097 transakcií v celkovej hodnote 37,3 miliardy eur. Pre región to znamená oproti roku 2022 pokles objemu a zverejnenej hodnoty na úrovni 15 %. Pokles bol však menej výrazný ako v mnohých iných častiach sveta. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti Mazars v spolupráci s Mergermarket.



"Aktivita bola vlani silná, v skutočnosti sú objemy a zverejnené hodnoty v regióne strednej a východnej Európy vyššie ako v období pred pandémiou. Ako regiónu sa nám darilo napriek obavám z inflácie, tlaku na ceny energií a konfliktu na hraniciach Európy. To dokazuje, že stredná a východná Európa je silný trh, ktorý dokáže čeliť výzvam a prekonávať ich," uviedol vedúci oddelenia finančných služieb a poradenstva spoločnosti v Rumunsku Razvan Butucaru.



Dve z desiatich najväčších transakcií v regióne predstavovali podľa štúdie vlani telekomunikácie. Najväčšou z nich bola akvizícia 50 % podielu v telekomunikačných aktívach spoločnosti PPF Telecom v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku v hodnote 2,5 miliardy eur spoločnosťou Emirates Telecommunications Group.



Aktivita v oblasti private equity (PE) sa vlani podľa štúdie udržala na dobrej úrovni, a to aj napriek spomaleniu pokroku. Celková hodnota zverejnených výkupov sa zvýšila na 5,4 miliardy eur. Predstavuje to medziročný nárast o 33 % napriek tomu, že objem výkupov v rovnakom období klesol o 11 %.



Zároveň sa celková hodnota zverejnených výstupov zvýšila o 91 % na 5,6 miliardy eur. Predstavuje to druhú najvyššiu ročnú hodnotu výstupov v nedávnej histórii. Objem exitov bol však podľa štúdie tiež nižší, pričom 46 oznámených transakcií predstavovalo medziročný pokles o 16 %.



Zo štúdie taktiež vyplýva, že Slovensko vlani zaznamenalo 31 transakcií, teda o dve viac ako v roku 2022. Celková hodnota zverejnených transakcií v tuzemsku bola 183 miliónov eur, pričom najväčšou transakciou bola akvizícia v hodnote 53 miliónov eur.



"Na trhu sú peniaze od rodinných kancelárií, PE firiem a ďalších subjektov, ktoré hľadajú ciele, vrátane podhodnotených spoločností, spoločností v ťažkostiach a spoločností, ktoré čelia hospodárskym problémom. Očakávame, že začiatkom tohto roka sa zvýši aktivita podnikov," uzavrel partner spoločnosti v Rakúsku Günther Mayrleitner.