Analýza: Tretinu najväčších reťazcov v ČR ovládajú vlastníci z Nemecka

Bratislava 25. decembra (TASR) - Takmer tretinu z dvadsiatky najväčších maloobchodných reťazcov v Česku ovládajú subjekty registrované v Nemecku. Za nimi nasledujú s pätinovým podielom vlastníci z Česka. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Dun & Bradstreet.



"Najväčší maloobchodní hráči sú rozoberaní nadnárodnými reťazcami, ktoré tu pôsobia dlhodobo a do budovania siete investovali nemalé prostriedky. Viac dynamicky sa však rozvíja segment online predajov, kde sa často profilujú firmy s českými vlastníkmi," uviedla obchodná riaditeľka spoločnosti Kateřina Klosová.



Spoločnosť dodala, že medzi 20 najväčšími maloobchodnými reťazcami prevládajú vlastníci z Nemecka. Patria sem Lidl, Kaufland, Penny, Globus, Hornbach či Obi.



V českom vlastníctve zostávajú podľa analýzy štyri reťazce, a to HP Tronic Zlín, Benu, Rohlík a Sportisimo. "Korene v Čechách však majú všetky firmy, ktoré majú vlastníka so sídlom na Cypre, ide o firmy Alza, Česká lekárna Holding a Notino," dodala spoločnosť.



"Cyprus je považovaný za daňový raj a pre mnohých podnikateľov je atraktívny z dôvodu daňového a právneho rámca. Korporátna daň na Cypre predstavuje 12,5 %, čo je atraktívna sadzba pre podnikateľov, ktorí chcú optimalizovať daňové zaťaženie," uzavrela Klosová.