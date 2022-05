Analýza: Trh stavebných prác tento rok klesne o 2,3 %

Bratislava 16. mája (TASR) – V tomto roku očakávajú stavebné spoločnosti pokles trhu o 2,3 %. V nasledujúcom roku však už počítajú s miernym rastom vo výške 0,4 %. Tržby stavebným spoločnostiam v tomto roku porastú o 0,2 %. V priemere majú zazmluvnené zákazky na sedem mesiacov dopredu. Ich kapacity sú momentálne vyťažené na 88 %. Vyplýva to z polročnej štúdie slovenského stavebníctva H1/2022 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research za podpory generálneho partnera Cementárne Ladce.



Menej zákaziek predpokladajú stavebné spoločnosti venujúce sa inžinierskej výstavbe. Pre tento rok očakávajú prepad trhu stavebných prác o 3 %, pre ten budúci už rast, a to o 1,3 %. Inžinierske staviteľstvo je závislé predovšetkým od verejných zákaziek, ktorých nie je vyhlásených veľa. Pozemné staviteľstvo pre tento rok očakáva nižší prepad trhu, a to vo výške 1,9 % a v roku 2023 očakáva stagnáciu trhu, respektíve jeho rast iba o 0,1 %.



"Očakávame, že v roku 2022 bude objem zákaziek narastať vzhľadom na dočerpávanie eurofondov z predchádzajúceho programového obdobia a rozbehnutie implementácie projektov z plánu obnovy a odolnosti. Na druhej strane však budeme čeliť dosahom pandémie a krízy na Ukrajine, ktoré majú zásadný vplyv na ceny stavebných materiálov a na dostupnosť pracovných kapacít," skonštatovala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Katarína Bruncková. Slovensko podľa nej musí k negatívnym aspektom pristupovať dôsledne, pretože veľký podiel verejných zákaziek je financovaných zo zdrojov Európskej únie.



Malé stavebné spoločnosti s obratom nižším ako 4 milióny eur ročne očakávajú tento rok prepad trhu stavebných prác o 3,5 %, v nasledujúcom roku mierny rast trhu o 0,3 %. Veľké stavebné spoločnosti očakávajú rast trhu o 0,2 % v tomto roku a o ďalších 0,8 % v nasledujúcom. "Stavebné spoločnosti hlásia na 1. polrok pomerne dostatok práce. Neznámou a rizikom je dostupnosť palív a ďalších vstupov na výrobu stavebných materiálov v 2. polroku 2022. Dostupnosť vstupov je v mnohom závislá od politických rozhodnutí a solidarity pri nedostatku palivových vstupov v EÚ," podotkol predseda Dozornej rady spoločnosti Považská cementáreň Anton Barcík.



V tomto roku budú tržby stavebných spoločností skôr stagnovať, respektíve riaditelia stavebných spoločností očakávajú ich rast iba o 0,2 %. Toto menšie tempo rastu sa spája s neočakávanou situáciou vo vývoji na trhu stavebných prác, keď veľa zákaziek bolo odložených alebo odsunutých, čo spôsobilo posunutie termínu platieb za zákazky. V budúcom roku by sa situácia mala zlepšiť a stavebné firmy predikujú rast svojich tržieb v priemere o 1,2 %.



Väčší prepad tržieb očakáva pozemné staviteľstvo, v priemere o 0,3 % v tomto roku. Tržby v roku 2023 týmto spoločnostiam porastú skôr nepatrne, a to o 0,2 %. Inžinierske staviteľstvo v tomto roku predpokladá rast svojich tržieb o 1,3 % a v nasledujúcom roku o 3,2 %.



Malé stavebné spoločnosti očakávajú tento rok prepad svojich tržieb v priemere o 1,1 %. V nasledujúcom roku čakajú rast o 0,6 %. Veľké stavebné spoločnosti predpokladajú rast svojich tržieb o 2,9 % v tomto roku a ich ďalší rast o 2,4 % v nasledujúcom roku.



Priemerne majú stavebné spoločnosti v súčasnosti zazmluvnené zákazky na sedem mesiacov dopredu. Pre tretinu opýtaných spoločností ide medziročne o pokles tejto doby a pre 38 % opýtaných o rovnako dlhú dobu v medziročnom porovnaní. Aj tu však dobiehajú zákazky, u ktorých bol termín realizácie odsunutý. Pre viac ako štvrtinu táto doba znamená nárast v medziročnom porovnaní.