Analýza: Tržby firiem v SR rástli vlani výraznejšie, zisk pomalšie

Bratislava 4. apríla (TASR) - Tržby firiem pôsobiacich na Slovensku vzrástli minulý rok o 13,8 %, teda rýchlejšie ako v roku 2021, kedy ich rast dosiahol 12,7 %. Dôvodom bola pravdepodobne vyššia inflácia ako v predchádzajúcich rokoch. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti Finstat zo zverejnených finančných výsledkov firiem. Doteraz zverejnilo svoju účtovnú závierku, ktorá je súčasťou daňových priznaní, 134.564 slovenských spoločností.



Čistý zisk firiem vlani nerástol tak výrazným tempom ako tržby a výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) dokonca medziročne klesol. "EBITDA medziročne klesla o 0,7 % a čistý zisk spoločností stúpol o 3,4 %. Pre porovnanie, medziročný rast EBITDA v roku 2021 dosahoval 13,2 % a zisku 30,1 %," vyčíslil analytik Finstatu Martin Lindák.



Upozornil na náklady na výrobu, materiál a energie, ktoré vzhľadom na rastúce ceny energií v minulom roku vzrástli o 33,9 %. Pre porovnanie, v roku 2021 sa zvýšili o 17,1 % a rok predtým, teda v prvom pandemickom roku, dokonca klesli o 7,8 %. Výraznejšie ako v predošlých rokoch rástli vlani aj osobné náklady. Kým v roku 2021 boli medziročne vyššie o 7,7 %, v minulom roku to bolo o 8,9 %.



Napriek rastúcim nákladom sa významne nemenil počet firiem v strate a v zisku. "Počet spoločností v zisku rástol takmer rovnakým tempom ako v roku 2021 o viac ako 9 %. Počet firiem v strate sa zvýšil o 6,4 %, čo je o 4,2 percentuálneho bodu (p. b.) viac ako v predchádzajúcom roku, avšak stále menej ako v roku 2019 a 2020," priblížil analytik. Počet spoločností, ktoré skončili na nule, zaznamenal vlani najnižší medziročný rast za posledné štyri roky na úrovni 14,8 %.



V roku 2022 odviedli firmy do štátneho rozpočtu na dani z príjmu spolu 1,36 miliardy eur. Medziročne to bolo menej o približne 28 miliónov eur alebo 2 %. "Pre porovnanie, splatná daň v roku 2021 medziročne narástla o 18,9 % a výrazne poskočila oproti predošlým rokom," doplnil Lindák.