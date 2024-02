ANALÝZA: Tržby maloobchodu by v roku 2024 mali mierne stúpnuť

Bratislava 25. februára (TASR) - V roku 2024 by tržby v slovenskom maloobchode mohli rásť. Inflácia sa spomaľuje, platy reálne porastú a spotrebiteľská nálada je na takmer štvorročnom maxime. Uviedla to v analýze Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



"V roku 2024 očakávame opätovný mierny rast tržieb v maloobchode. A to vďaka spomaleniu inflácie, rýchlejšiemu ekonomickému rastu, klesajúcej miere nezamestnanosti a opätovnému reálnemu rastu platov. Pozitívny trend vývoja tržieb naznačuje aj vysoká úroveň indikátora spotrebiteľskej dôvery," spresnila.



Upozornila, že na nákupné správanie Slovákov vplýva mnoho faktorov. V posledných rokoch to boli predovšetkým pandémia a lockdowny, neskôr vojnový konflikt na Ukrajine a s ním súvisiaca energetická kríza či rekordne vysoká inflácia v krajine. Poznamenala, že podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa však v posledných mesiacoch nálada slovenských spotrebiteľov zlepšuje.



Pripomenula, že ŠÚ SR na začiatku februára zverejnil údaje o vývoji maloobchodných tržieb (v stálych cenách) za celý rok 2023. Po dvoch rokoch, 2021 a 2022, rastu (o 1,4 % a 4,3 %) sa tržby maloobchodu v prepočte na stále ceny ocitli v červených číslach a medziročne zaznamenali pokles o 4,5 %. Išlo tak podľa nej o najvýraznejší prepad od roku 2009, keď maloobchodné tržby, hlavne v dôsledku svetovej hospodárskej krízy, poklesli o vyše 10 %.



Doplnila, že najvýraznejší prepad tržieb dosiahli vlani špecializované predajne so sortimentom pre domácnosť - hobby markety, predajne nábytku či elektrotovaru, a to o 14,9 %. Predajne v stánkoch a na trhoch vykázali pokles tržieb o 14,6 %, špecializované predajne s potravinami, nápojmi a tabakom o 11,7 %. Naopak, vlani sa tržby podarilo medziročne zvýšiť o 10,7 % predajniam s PC a IT sortimentom.



"Z dostupných údajov spoločnosti CBRE vyplynulo, že v nákupných centrách či retailových parkoch sa počas roka 2023 zaznamenal medziročný nárast, tak návštevnosti, ako aj obratu. Tržby v rámci nákupných centier boli medziročne vyššie o 6 % a návštevnosť dosiahla medziročný nárast na úrovni 3 %," dodala analytička WOOD & Company.