ANALÝZA TÝŽDŇA: Aj demografia môže ovplyvniť ceny nehnuteľností

Bratislava 21. septembra (TASR) - Ceny nehnuteľností na Slovensku môže v najbližších desaťročiach postupne ovplyvniť aj demografický vývoj. Populačná krivka v skupine obyvateľov, ktorí si najčastejšie kupujú nové bývanie, sa zlomila už v roku 2010. Do roku 2035 klesne populácia vo veku 25 až 34 rokov o ďalších 25 %, teda asi 200.000 obyvateľov. V prípade širšej vekovej skupiny 20 až 40 rokov to bude pätina, asi 300.000 obyvateľov. Upozornil na to makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



"Je možné, že v najbližšej dekáde uvidíme aj štrukturálne zmeny v dopyte po bývaní, pripadne zmeny v dynamike rastu cien nehnuteľnosti. Okrem toho, že do roku 2035 ubudnú na pracovnom trhu stovky tisíc obyvateľov v produktívnom veku, zmenší sa aj cieľová skupina, ktorá si najčastejšie kupuje nové bývanie. Keďže Slovensko patrí k štátom s najvyšším pomerom vlastného bývania, ide o faktor, s ktorým treba počítať," zdôraznil analytik.



Poukázal na to, že Slováci bývajú z pohľadu počtu osôb v relatívne preplnených domácnostiach a pri porovnaní s Českou republikou nám tak teoreticky chýbajú stovky tisíc bytov. "Potenciálne existuje medzera medzi dopytom a ponukou bytov, ktorá tlačí na ceny nehnuteľností. Potenciál rastu cien skrytý v nedostatku bytov sa však vzhľadom na demografiu vo vzťahu k cenám pravdepodobne rýchlo vyčerpáva," vysvetlil Kočiš.



Demografická zmena by podľa neho mohla byť tlmená medzinárodnou migráciou, ale SR nepatrí z pohľadu lákania vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín k premiantom regiónu. Rastový impulz pre ceny nehnuteľností by mohol prichádzať aj od Slovákov, ktorí žijú a pracujú v zahraničí a napríklad kvôli rodinným väzbám chcú na Slovensku vlastniť nehnuteľnosť.



"Karty aj tu môže zamiešať demografia a kvôli nižšej pôrodnosti zmenšujúce sa domácnosti. Dopady vplyvu poklesu populácie na dopyt po menších nehnuteľnostiach by mohol tiež zmierniť trend tzv. single života, ale ten je v prostredí vyšších sadzieb pravdepodobne tiež pod tlakom," upozornil analytik. Pripomenul, že po tom, ako financovanie nákupu nehnuteľnosti zdraželo a platy prestali stíhať za infláciou, bola ich kúpa výrazne dostupnejšia pre dvojicu dlžníkov.



Faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny nehnuteľností jedným či druhým smerom, je celá paleta, upozornil analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický. "Ľudia, ktorí práve potrebujú riešiť vlastné bývanie, sa však nemôžu pri kúpe nechať príliš ovplyvňovať rôznymi úvahami a špekuláciami o budúcom vývoji cien bytov či domov, tobôž dlhodobými. Inak by dnes polovica rodín s deťmi na Slovensku bývala ešte v jedno či dvojizbovom byte," zhodnotil Kubrický.



Aj tak môže podľa neho prísť do hry niečo, čo život ľudí obráti naruby. "Pamätáme si, ako všetky analýzy a prognózy zrazu vybledli počas pandémie koronavírusu. Na druhej strane je dobré poznať na Slovensku mestá čo lokality s nepriaznivými demografickými trendmi. Viac si ich pri kúpe všímajú napríklad realitní investori, ktorí si radšej vyberú nehnuteľnosť v mieste, kde obyvateľstvo nevymiera," dodal analytik.