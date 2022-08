ANALÝZA TÝŽDŇA: Automobilový sektor nedosiahol predpandemické čísla

Bratislava 20. augusta (TASR) - Celkové tržby automobilového sektora na Slovensku za minulý rok dosiahli výšku 27,6 miliardy eur, čo je o 1,6 miliardy viac ako rok predtým, keď celosvetovo vypukla pandémia ochorenia COVID-19. Predpandemické čísla však zatiaľ tržby nedosiahli, vyplýva z analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet. V roku 2019 tržby sektora presiahli výšku 28 miliárd eur.



"Dá sa predpokladať, že ak by nevznikol problém s nedostatkom polovodičov, automotive sektoru by sa zrejme v minulom roku darilo viac," uviedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Analýza sledovala firmy, ktoré produkujú vozidlá a stroje na všeobecné účely a dodávateľské spoločnosti pôsobiace v segmente automobilového priemyslu ako priamy dodávatelia. Na Slovensku podniká dovedna 150 spoločností v automotive sektore, pričom ide o najväčší priemyselný segment našej krajiny.



Až 30 firiem, čo predstavuje pätinu zo všetkých sledovaných spoločností zo segmentu, sa vlani ocitlo v strate, jedna spoločnosť vykázala nulový výsledok hospodárenia. V roku 2020 v strate podľa Dun & Bradstreet skončilo 47 spoločností. Paradoxom je, že v rovnaký počet automotive subjektov sa v červených číslach ocitol aj v roku 2019.



"Aj napriek tomu, že spoločnosti čelili náročným podmienkam na trhu, najväčší výrobcovia v segmente dokázali situáciu ustáť. Súčet tržieb desiatich najväčších automobilových spoločností na Slovensku presiahol vlani 21,6 miliardy eur, pričom rok predtým dosiahli výšku 20,8 miliardy eur," uviedla Štěpánová a dodala, že tržby top 10 firiem v sektore sa na celkových tržbách automotive segmentu podieľali 78 percentami.



Najväčším automotive podnikom na Slovensku sa tradične stal Volkswagen Slovakia s tržbami 9,5 miliardy eur, ktoré oproti roku 2020 klesli 226 miliónov eur, no zároveň oproti predpandemickému roku 2019 o 838 miliónov eur. Za slovenskou fabrikou nemeckého závodu skončila automobilka Kia Slovakia s tržbami 5,5 miliardy eur, čo je o rovnú miliardu viac ako v roku 2020. Na tretej priečke sa umiestnila PCA Slovakia s tržbami 3,4 milióna eur, ktoré medziročne klesli o 66 miliónov eur.



Spoločnosti sa v minulom roku museli vyrovnať najmä s celosvetovým nedostatkom polovodičových súčiastok. Ten ovplyvňoval výrobu automobilov aj v tomto roku a hoci niektorí analytici avizujú výrazné zlepšenie dostupnosti čipov, podľa generálneho sekretára Zväzu automobilového priemyslu SR Jána Pribulu slovenské automobilky v júli zlepšenie dodávok zatiaľ nepocítili.



Výroba automobilov na Slovensku sa napriek tomu vlani medziročne zvýšila o približne štyri percentá a prekročila milión vozidiel. Slovensko pravidelne prekračovalo hranicu milióna vyrobených vozidiel už od roku 2015 a najvyšší počet vyrobených áut, a to 1,1 milióna, zaznamenalo v roku 2019. V roku 2020 však pre pandémiu nového koronavírusu výroba spadla na 990.000 kusov.