ANALÝZA TÝŽDŇA: Autopriemysel môže mať problém s čipmi do konca roka

Bratislava 12. júna (TASR) - Automobilový priemysel bude s nedostatkom čipov bojovať do konca roka. Pokiaľ sa výroba čipov nezladí s dopytom, bude ich nedostatok limitovať produkciu a automobilky budú zrejme naďalej pristupovať k selektívnym odstávkam niektorých prevádzok. Vyplýva to z aktuálnej analýzy autosektora spoločnosti Coface.



Hoci sa pôvodne očakávalo, že výroba polovodičov a dopyt po nich sa zladia počas letných mesiacov tohto roka, ako ukazujú najnovšie prognózy, nedostatok čipov bude pravdepodobne sprevádzať automobilový sektor najmenej do konca roka.



"Akokoľvek predstavuje automobilový sektor pre výrobcov čipov rastúci segment, stále sa na ich celkovej spotrebe podieľa zhruba len 10 percentami. Automobilky tak nie sú v postavení, kedy by mohli od výrobcov žiadať uprednostnenie," upozornil Ján Čarný, generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko.



Nájsť dobré riešenie na tento problém je podľa neho v tejto situácii obtiažne. "Pokiaľ sa výroba čipov nezladí s dopytom, bude nedostatok čipov aj naďalej limitovať produkciu automobilového sektora. Rovnako tak aj automobilky budú zrejme musieť naďalej pristupovať k selektívnym odstávkam niektorých prevádzok podľa svojich výrobných priorít," doplnil Čarný.



Coface očakáva, že rok 2021 bude pre automobilový sektor lepší ako rok 2020, a to tak výsledkovo, ako aj obratovo. "Už teraz je však zrejmé, že sa nedostaneme na predkrízovú úroveň. Počet vyrobených áut na Slovensku v tomto roku neovplyvní dopyt, ale najmä rozhodnutie koncernov, kam alokujú obmedzený počet čipov," upozornil Čarný.



Predpokladá, že už počas leta by mali odznieť komplikácie spojené s pandémiou a pokiaľ sa neobjavia nové mutácie koronavírusu s vysokou mierou rezistencie voči očkovaniu, bude druhý polrok tohto roka relatívne normálny. Výrobcovia v sektore tak budú čeliť rastúcim cenám vstupov, pričom v minulých rokoch bola konkurencieschopnosť znížená prudkým rastom miezd.



"V hre sú však i geopolitické faktory – pre automobilky Kia a Jaguar sú dôležité trhy ako Veľká Británia a Rusko, Volkswagen zas ovplyvňuje vývoj najmä v Spojených štátoch a Číne," dodal Čarný.



"Ak vypadne 30 % produkcie elektronických komponentov a zároveň sa mení štruktúra dopytu, tak je to závažný problém, ktorému čelí celý priemysel, nielen automobilový. Obmedzenia sa týkajú aj iných oblasti, kde sa využíva elektronika, vrátane spotrebnej elektroniky," doplnil pre TASR Ján Pribula, generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR.



Poznamenal, že nedostatok dodávok a zvyšovanie cien je aj u iných komodít a tak avíza o zvyšovaní cien sú reálne. Znížená úroveň dodávok kladie vysoké nároky na logistiku a plánovanie výroby. Producenti musia niektoré výrobky a výroby uprednostniť na úkor iných. Kritériá sú rôzne od dopytu na trhu po konkrétnom výrobku/modeli až po ekonomickú efektívnosť jednotlivých výrob, výrobkov, modelov.



"Pokiaľ by sme to vztiahli na automobilový priemysel, ten pociťuje výpadky v dodávkach nielen z dôvodu nedostatku elektronických komponentov, ale aj z absencie dodávok niektorých špeciálnych granulátov na výrobu plastových dielov. Ceny rastú aj u ocelí a neželezných kovov, a tak tlak na zvyšovanie cien rastie," vysvetlil Pribula.



To, ako budú reagovať jednotlivé automobilky na Slovensku, je podľa neho ich vnútornou záležitosťou a nastavením priorít pri rozhodovaní o uprednostňovaní výroby jednotlivých modelov, respektíve spúšťaní liniek.