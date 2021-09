ANALÝZA TÝŽDŇA: Banky myslia pri poskytovaní hypoték aj na mladých

Bratislava 4. septembra (TASR) – Banky myslia pri poskytovaní hypoték aj na mladých ľudí, viaceré z nich ponúkajú produkty určené pre nich. Pre TASR to uviedlo niekoľko slovenských bánk. Mladí ľudia sa nachádzajú na trhu práce ešte krátko, nemajú nasporené finančné prostriedky na kúpu vlastnej nehnuteľnosti, bez hypotéky sa teda nezaobídu. Mladým ľuďom radia banky sporiť si na budúce bývanie už počas brigád.



Vlastniť nehnuteľnosť chce podľa aprílového prieskumu UniCredit Bank viac než 70 % mladých ľudí do 30 rokov. Vo väčších mestách chcú najmä menšie byty, hlavne jednoizbové a dvojizbové. V menších mestách je situácia opačná a mladí si berú hypotéku aj na väčšie byty. Hypotekárna aktivita sa rozbehla od začiatku roka 2021, čomu napomáhali aj nízke úrokové sadzby. Pri dofinancovaní kúpy bytu sa mladí spoliehajú predovšetkým na výpomoc rodinných príslušníkov.



V prieskume tiež autori definovali, že ceny nehnuteľností závisia od niekoľkých kritérií. Ide o veľkosť mesta, lokalitu, dostupnosť dopravy, občiansku vybavenosť či bezpečnosť. Vo väčších mestách žiadajú mladí ľudia menšie byty a, naopak, v menších si môžu dovoliť vybrať byt s väčšou metrážou. Priemerná cena hypotéky sa napríklad v Bratislave alebo Košiciach pohybuje okolo 66.000 eur, v menších mestách do 54.000 eur.



Veľkú úlohu pri vlastnom bývaní mladých ľudí zohráva podpora rodičov. Tá by však mala začať už skôr v podobe vytvárania finančnej rezervy. "Podľa našich skúseností najčastejšie využívajú finančnú výpomoc od rodičov alebo od svojich blízkych, prípadne použijú svoje vlastné úspory. V prípade, že túto možnosť nemajú, siahajú mladí ľudia po spotrebnom úvere," uviedla hovorkyňa 365.bank Linda Valko Gáliková.



Mladí Slováci podľa prieskumu UniCredit Bank v nehnuteľnostiach vidia hmatateľnú investíciu, túžia po vlastnom bývaní a na tento cieľ sú z veľkej väčšiny pripravení využiť výpomoc od rodiny v podobe založenia nehnuteľnosti alebo využitia rodinných finančných prostriedkov. "Len čo sa zastabilizujú v prvom zamestnaní a príjem im to dovoľuje, chcú si zabezpečiť prvé bývanie cez hypotekárny úver a nízke úrokové sadzby ich na to priam navádzajú," skonštatovala hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.



Ideálne je, keď deťom sporia počas života už ich rodičia. "Zároveň odporúčame mladým ľuďom odkladať si peniaze hneď, ako sa im dá. Či už chodia na brigády, pracujú popri škole na čiastočný úväzok alebo neskôr po skončení štúdia, keď sa zamestnajú na plný úväzok. Odkladať si môžu pritom aj po menších sumách. Vytváranie finančnej rezervy im môže pomôcť práve pri financovaní ich bývania. Vhodnou formou, ako sporiť, je aj investovanie," pokračovala Valko Gáliková.



PR manažér VÚB banky Dominik Miša tvrdí, že keďže väčšina ľudí nemá k dispozícii dostatočnú hotovosť na vlastné bývanie, vhodným riešením je hypotéka. "Jej maximálna splatnosť je 30 rokov a pri vyššom veku je variabilita v počte rokov hypotéky nižšia. Avšak klienti vo veku medzi 18 – 35 rokov, ktorí nezarábali ročne v priemere viac ako 1,3-násobok priemernej hrubej mzdy, môžu mať hypotéku výhodnejšie," komentoval.



Banky ponúkajú rôzne produkty pre mladé páry na kúpu nehnuteľnosti. Napríklad 365.bank ponúka zvýhodnené hypotekárne úvery pre mladých v rámci štátnej podpory. V rámci limitovanej ponuky Hypotéka pre modrú planétu môžu klienti Tatra banky získať pri výške úveru do 80 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti určenej bankou úrokovú sadzbu 0,75 % p. a. Podmienkou priznania zvýhodnenej sadzby je predloženie energetického certifikátu k financovanej nehnuteľnosti.



Tatra banka tiež pripomenula, že ľudia vo veku do 35 rokov môžu pri hypotéke získať daňový bonus, ktorý sa vzťahuje na polovicu zaplatených úrokov z jedného úveru za rok, maximálne však do sumy 400 eur. Môžu si ho nárokovať po dobu päť rokov za predpokladu splnenia legislatívnych podmienok. Daňový bonus si môžu nárokovať pri kúpe bytu, rodinného domu alebo ich časti, pri výstavbe či dostavbe nehnuteľnosti, ako aj zmene či údržbe nehnuteľnosti alebo aj pri kombinácii týchto účelov.



Pre mladých ponúka na mieru šitú hypotéku aj VÚB banka. Je určená pre žiadateľov od 18 do 35 rokov.



Alternatívou pre mladé páry pri financovaní vlastného bývania je aj mladomanželská pôžička na bývanie od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Pri žiadosti však treba spĺňať niekoľko podmienok, týkajú sa napríklad vekovej hranice, ale rozhodujúci je aj príjem žiadateľov. O takýto typ financovania sa však záujem počíta v jednotkách žiadateľov, napríklad do začiatku augusta tohto roka fond schválil celkovo desať žiadostí z 11 podaných (žiadosti fond na tento rok prijíma do konca septembra, pozn. TASR). Pre TASR to vyčíslil hovorca ŠFRB Rastislav Lackovič. V roku 2020 to bolo 15 a v roku 2019 celkovo 19.