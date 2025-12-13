< sekcia Ekonomika
ANALÝZA TÝŽDŇA: Brigády sa menia z možnosti na nutné privyrábanie si
Počet zimných brigád oproti minulému roku na základe údajov pracovného portálu Profesia.sk klesol, priemerná hodinová mzda je však vyššia.
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Brigády sa postupne menia z doplnkovej príležitosti na formu nutného privyrábania. Nevyužívajú ich len študenti, ale čoraz častejšie aj seniori a ľudia v produktívnom veku, ktorí si nimi kompenzujú rastúce životné náklady, nízke mzdy alebo neisté pracovné úväzky. Pre TASR to uviedla Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.
Počet zimných brigád oproti minulému roku na základe údajov pracovného portálu Profesia.sk klesol, priemerná hodinová mzda je však vyššia. Najviac ponúk bolo v septembri a októbri tohto roka, a to zhodne po 700, v novembri ich počet klesol o 270. V porovnaní so začiatkom vlaňajšieho novembra išlo o zníženie o 100. K 4. decembru tohto roka bolo zverejnených na portáli 354 pracovných ponúk prevažne na dohodu pre študentov.
Za poklesom počtu brigád pri raste hodinovej mzdy vidia odborári kombináciu viacerých faktorov. Jedným z nich je, že zamestnávatelia sú opatrnejší pri vytváraní krátkodobých pracovných príležitostí z dôvodu klesajúcich alebo stagnujúcich tržieb a spotreby v maloobchode. Na druhej strane sa snažia udržať či prilákať pracovníkov vyššou hodinovou mzdou, keďže konkurencia pri dopyte po pracovnej sile, najmä pri sezónnych prácach, zostáva vysoká.
Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Radovan Ďurana zhodnotil, že trh práce funguje aj z dôvodu ponúk na internete veľmi dobre, no ovplyvňuje ho štátna regulácia a daňové zaťaženie. Neprekvapuje ho, že zamestnávatelia majú záujem o študentov, ak je ich zaťaženie v rámci vymedzených hodín nižšie.
Priemerná hodinová mzda vzrástla, zatiaľ čo začiatkom novembra 2024 dosahovala 6,50 eura, tak tento rok bola v rovnakom období na úrovni 7,20 eura. V obchode stúpla hodinová mzda oproti minulému roku o 50 centov na 6,40 eura. V doprave a logistike si vedia brigádnici zarobiť okolo ôsmich eur na hodinu, v cestovnom ruchu a gastre je to v priemere 7,60 eura. Rastúce mzdy sú podľa analytika INESS výbornou správou pre brigádnikov. Menej inzerátov podľa neho môže súvisieť aj s tým, že viac z nich sa „rozchytalo“ už v minulých mesiacoch.
Najviac ponúk, a to 38 %, je podľa manažérky spoločnosti Alma Career Slovakia Ľubice Melcerovej z Bratislavského kraja. Zhodne po desať percent inzerátov je z Nitrianskeho, zo Žilinského a z Prešovského kraja. Najväčšie pracovné príležitosti v podobe brigády ponúka obchod, pričom ponuky z tohto sektora tvoria tretinu aktívnych inzerátov. Ďalej nasledujú cestovný ruch a gastro, administratíva, pomocné práce, školstvo, respektíve vzdelávanie, doprava či logistika. Na pracovnom portáli sa nájdu aj ponuky spojené priamo s Vianocami, ako je napríklad predaj stromčekov, no je ich podľa Melcerovej veľmi málo.
KOZ SR vníma dlhodobo výraznú regionálnu nerovnováhu na Slovensku. Bratislavský kraj má najviac brigádnických ponúk aj pre koncentráciu služieb, obchodu, logistiky a cestovného ruchu, ale najmä z dôvodu najvyššej ekonomickej aktivity a kúpyschopnosti. Možnosti, ako si privyrobiť, sú podľa nej výrazne obmedzenejšie napríklad v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, a to nielen počtom ponúk, ale aj ich sezónnosťou a typom.
V prípade odvetví sú rozdiely ešte viditeľnejšie. Cestovný ruch a gastro ponúka najväčšie príležitosti v turistických lokalitách, ako je Bratislava, Orava, Liptov, Nízke a Vysoké Tatry. V rámci Prešova alebo Lučenca dosahuje tento sektor slabšie výsledky a brigádnické príležitosti sú výrazne obmedzenejšie aj preto, lebo ide o regióny s nízkou ekonomickou aktivitou a kúpyschopnosťou obyvateľov. Možnosti krátkodobého privyrobenia si sa podľa odborárov neriadia len ochotou pracovať, ale aj miestom, kde ľudia žijú.
„Brigády čoraz viac suplujú nedostatočné mzdy a slabú regionálnu zamestnanosť. Namiesto toho, aby boli len dočasnou alebo vstupnou skúsenosťou pre mladých ľudí. Pokiaľ zostane veľká časť obyvateľstva odkázaná na privyrábanie si popri práci či dôchodku, ide o jasný signál, že problém nie je v nedostatku snahy pracovať, ale v nastavení miezd, pracovných podmienok a regionálneho rozvoja,“ uzavrela KOZ SR.
