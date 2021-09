ANALÝZA TÝŽDŇA: Cena plynu prudko rastie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) – Cena plynu na svetových trhoch v tomto týždni vzrástla na tak vysoké hodnoty, že niektorí analytici už hovoria o plynovom šoku. Za vysokými cenami stojí okrem iného aj nízka naplnenosť zásobníkov a obmedzenie dodávok ruského plynu do Európy. I keď sú zásoby plynu na starom kontinente približne o 20 % nižšie ako po minulé roky, slovenským odberateľom obmedzenie dodávok nehrozí, tvrdí svorne Ministerstvo hospodárstva (MH) SR aj najväčší dodávateľ plynu na Slovensku - Slovenský plynárenský priemysel (SPP).“ upozornil analytik a hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. V porovnaní s ropou analytik hovorí o porovnateľnej cene barelu (159 litrov) ropy viac ako 100 dolárov (84,32 eura). „“ tvrdí Kovanda. Cena plynu s dodaním v októbri v tomto týždni prekročila 55 eur za megawatthodinu (MWh) pričom začiatkom septembra minulého roka sa takýto plyn obchodoval za cenu približne 11 eur za MWh.Prichádzajúce zimné obdobie môže podľa analytika priniesť pre Európu nepríjemné zistenie, ako veľmi je plyn dôležitý pre jej ekonomiku. Starý kontinent čelí už celé leto situácii, keď plynu nie je dostatok, aby mohli byť doplnené zásobníky po vlaňajšej dlhej zime. Rusko, ako najväčší dodávateľ, pritom obmedzuje svoje dodávky z viacerých dôvodov a jedným z nich je podľa Kovandu aj to, že sa plynárenská spoločnosť Gazprom usiluje demonštrovať dôležitosť dokončeného plynovodu Nord Stream 2.Tlak Ruska na rýchle spustenie dokončeného plynovodu je za nižšími dodávkami plynu do Európy aj podľa analytika portálu energieprevas.sk Jozefa Badidu. „“ priblížil Badida.Podľa neho nie sú na tom najlepšie ani slovenské zásobníky. Vlani boli začiatkom septembra naplnené na 89 %, no napríklad zásobníky Nafta Gbely boli tento rok ku koncu augusta podľa hovorkyne spoločnosti Martiny Štecovej naplnené na 60,22 %. „“ dodal Badida.Ministerstvo hospodárstva ale v nižších zásobách plynu na Slovensku problém nevidí. „“ spresnila hovorkyňa MH Katarína Matejková. Rezort zdôraznil, že Slovensko má diverzifikované prepravné trasy plynu a slovenská prepravná sieť je prepojená s prepravnými sieťami susedných štátov tak, že je možné dovážať zemný plyn na Slovensko aj z iných smerov.Klientov upokojuje aj Slovenský plynárenský priemysel. „“ tvrdí hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.I keď je podľa kompetentných bezpečnosť dodávok plynu na Slovensku zaistená, obyvatelia podľa analytika pocítia súčasnú situáciu na svojich výdavkoch. Aktuálny rast ceny plynu podľa Kovandu nezasahuje iba Európu, ale prepojením trhov celý svet. Zdražovanie v Európe tak spôsobí rast ceny v Ázii i ďalších regiónoch. S dôsledkami zdražovania plynu budú v budúcich týždňoch a mesiacoch konfrontovaní všetci od výrobcov keramiky v Číne, cez parížske pekárstva až po domácnosti. „“ upozornil Kovanda.