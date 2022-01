ANALÝZA TÝŽDŇA: Cena plynu v EÚ opäť rastie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 8. januára (TASR) - Cena plynu v EÚ rastie opäť nad úroveň 100 eur za megawatthodinu (MWh) kvôli slabým dodávkam z Ruska. Zo situácie tažia USA, v decembri vyviezli historicky rekordný objem plynu. Uviedol to Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Trinity Bank Praha, v aktuálnej analýze vývoja na trhu s plynom.priblížil.Po mori prepravovaný zemný plyn nemôže podľa Kovandu dlhodobejšie kompenzovať nedostatočné dodávky plynovodmi. Tento prítok, prevažne z Ruska, zostáva naďalej obmedzený.vysvetlil ekonóm.Pripomenul, že plynovod Jamal prechádzajúci cez územie Bieloruska a Poľska nezaisťuje žiadne dodávky už 18. deň za sebou, lebo plyn namiesto do Nemecka, ako je obvyklé, prúdi opačným smerom.informoval Kovanda.Zatiaľ čo dlhodobé kontrakty podľa neho Rusko plní, krátkodobé dodávky pokrivkávajú. Rusko takto môže tlačiť na to, aby viac európskych krajín prešlo na dlhodobé kontrakty, ktoré sú preň výhodnejšie.myslí si český ekonóm.Zo situácie podľa neho ťažia dodávatelia skvapalneného plynu z USA, ktorí v decembri 2021 vyviezli historicky rekordný objem. Približne polovica týchto dodávok našla svojich odberateľov v Európe, zatiaľ čo predtým smerovalo na starý kontinent menej ako 40 % mesačného amerického exportu skvapalneného plynu.priblížil.Začiatkom roku 2022 je podľa Kovandových slov pravdepodobné zosilnenie dopytu po skvapalnenom plyne v Ázii.avizoval analytik.Spojené štáty disponujú značným objemom zemného plynu, ktorý sú schopné aj vyvážať.dodal Kovanda.